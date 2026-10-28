Токаев поручил поднять зарплаты участковым врачам: кому выплатят до 760 тысяч тенге

Со следующего года сотрудникам первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) введут персональные доплаты за стаж, которые смогут достигать 50% от должностного оклада.

В Казахстане с 1 января 2027 года существенно вырастут доходы специалистов участковой службы. Повысить заработную плату врачам общей практики до 40% в зависимости от непрерывного стажа поручил Президент Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу страны, передаёт пресс-служба Акорды.

Подробный механизм надбавок разъяснили в Telegram-канале Министерства здравоохранения. Со следующего года сотрудникам первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) введут персональные доплаты за стаж, которые смогут достигать 50% от должностного оклада:

от 2 до 3 лет непрерывной работы - доплата 20%;

от 3 до 5 лет - доплата 30%;

свыше 5 лет - доплата 50%.

- Впервые при поддержке Главы государства для укрепления кадрового потенциала приняты столь значительные меры поддержки работников первичного звена. Наш приоритет - повышение качества и доступности помощи для населения в поликлиниках, сельских амбулаториях, что зависит от квалификации и опыта врачей общей практики и медсестёр участковой службы, - подчеркнула министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

По подсчётам профильного ведомства, максимальные выплаты медикам на селе составят:

врачи общей практики (с максимальным стажем): рост с 534 тыс. до 760 тыс. тенге;

средний медперсонал (на селе): рост с 284 тыс. до 401 тыс. тенге;

врачи с минимальным стажем (на селе): рост с 386 тыс. до 450 тыс. тенге.

В городах оклады врачей общей практики с максимальным стажем поднимутся с 425 тыс. до 607 тыс. тенге, а медсестёр - с 224 тыс. до 318 тыс. тенге. Специалисты с минимальным стажем в городских поликлиниках будут получать от 358 тыс. тенге (врачи) и от 202 тыс. тенге (средний медперсонал).

- Отдельные меры поддержки предлагаются для психологов и социальных работников первичного звена. С учётом специфики их деятельности рассматривается введение дополнительных выплат за психоэмоциональную нагрузку, - добавили в министерстве.

В Минздраве напомнили, что поэтапное повышение окладов медицинских работников идёт с 2021 года. С начала 2026 года повышенные выплаты уже получают около 24 тысяч сотрудников инфекционных служб и порядка 9 тысяч работников скорой помощи. Новая система надбавок призвана удержать опытные кадры и решить проблему дефицита врачей на местах.