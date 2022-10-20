Токаев поручил построить лыжно-биатлонный комплекс в Жетысу

Он позволит повысить туристическую привлекательность области. Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью области Жетысу поручал правительству обеспечить строительство в регионе современного лыжно-биатлонного комплекса. - Он станет базой для подготовки новых чемпионов и позволит повысить туристическую привлекательность области. Жетысу всегда был одним из спортивных центров страны, - сказал президент. Глава государства отметил, яркие достижения спортсменов вдохновляют молодежь заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, добиваться больших целей. В 97 школах ЗКО нет спортивных залов Мы