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Социум

Токаев поручил построить лыжно-биатлонный комплекс в Жетысу

Он позволит повысить туристическую привлекательность области. Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью области Жетысу поручал правительству обеспечить строительство в регионе современного лыжно-биатлонного комплекса. - Он станет базой для подготовки новых чемпионов и позволит повысить туристическую привлекательность области. Жетысу всегда был одним из спортивных центров страны, - сказал президент. Глава государства отметил, яркие достижения спортсменов вдохновляют молодежь заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, добиваться больших целей. В 97 школах ЗКО нет спортивных залов Мы
Дана Рахметова
Токаев поручил построить лыжно-биатлонный комплекс в Жетысу
Он позволит повысить туристическую привлекательность области.
В Уральске открылся лыжный сезон
В Уральске открылся лыжный сезон
Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью области Жетысу поручал правительству обеспечить строительство в регионе современного лыжно-биатлонного комплекса.
- Он станет базой для подготовки новых чемпионов и позволит повысить туристическую привлекательность области. Жетысу всегда был одним из спортивных центров страны, - сказал президент.
Глава государства отметил, яркие достижения спортсменов вдохновляют молодежь заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, добиваться больших целей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
спорт Жетысу

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