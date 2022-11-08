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Социум

Токаев поручил рассмотреть вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области

По словам президента, на рынке труда в нефтяном секторе есть ряд проблем, требующих своего срочного решения. Фото "Борт №1" в Telegram На встрече с общественностью Атырауской области президент затронул тему наращивания мощностей нефтехранилищ. - На сегодня мы вынуждены сразу отправлять нефть на экспорт, потому что этого требует технология. Останавливать производство недопустимо. Очень хороший в этом плане опыт имеет Китай. Там построены очень большие нефтехранилища, которые позволяют без дополнительных поставок удовлетворять внутренние потребности на протяжении 3-4 месяцев, - сказал президент.
Дана Рахметова
Токаев поручил рассмотреть вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области
По словам президента, на рынке труда в нефтяном секторе есть ряд проблем, требующих своего срочного решения.
Современный миропорядок переживает мощный кризис - Токаев
Современный миропорядок переживает мощный кризис - Токаев
Фото "Борт №1" в Telegram На встрече с общественностью Атырауской области президент затронул тему наращивания мощностей нефтехранилищ.
- На сегодня мы вынуждены сразу отправлять нефть на экспорт, потому что этого требует технология. Останавливать производство недопустимо. Очень хороший в этом плане опыт имеет Китай. Там построены очень большие нефтехранилища, которые позволяют без дополнительных поставок удовлетворять внутренние потребности на протяжении 3-4 месяцев, - сказал президент.
Он поручил «КазМунайГазу» с учётом экологических требований рассмотреть вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области, а министерству энергетики - провести переговоры с крупными добывающими компаниями относительно строительства хранилищ. Касым-Жомарт Токаев констатировал, что на рынке труда в нефтяном секторе есть ряд проблем, требующих своего срочного решения.
- Мы не должны допустить появления безработицы в будущем. Правительству необходимо держать этот важный вопрос на контроле, активно взаимодействуя с основными иностранными компаниями, - отметил глава государства.
Он поручил правительству безотлагательно приступить к реализации этих задач. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Атырау КМГ

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