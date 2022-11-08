Токаев поручил рассмотреть вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области

По словам президента, на рынке труда в нефтяном секторе есть ряд проблем, требующих своего срочного решения. Фото "Борт №1" в Telegram На встрече с общественностью Атырауской области президент затронул тему наращивания мощностей нефтехранилищ. - На сегодня мы вынуждены сразу отправлять нефть на экспорт, потому что этого требует технология. Останавливать производство недопустимо. Очень хороший в этом плане опыт имеет Китай. Там построены очень большие нефтехранилища, которые позволяют без дополнительных поставок удовлетворять внутренние потребности на протяжении 3-4 месяцев, - сказал президент.