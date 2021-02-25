Иностранцы не смогут арендовать земли сельскохозяйственного назначения в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать соответствующий законопроект. - Земельный вопрос всегда был очень важен для нашего народа. Это прочный фундамент и священный символ нашей государственности. Я неоднократно говорил, что казахстанская земля не может быть продана иностранцам. Слухи об этом нужно прекратить. Поэтому я принял следующее решение. Поручаю законодательно на постоянной основе запретить продажу и аренду земель сельскохозяйственного назначения иностранцам и иностранным юридическим лицам. Это касается и юридических лиц с иностранным участием. Я решил, что это нужно сделать срочно, поэтому это будет законодательной инициативой Президента. Администрации президента поручаю разработать соответствующий законопроект, – сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета общественного доверия. Не предоставляются в собственность и землепользование иностранцам земельные участки сельскохозяйственного назначения, расположенные в пределах пограничной полосы государственной границы. Президент сегодня предложил полностью запретить иностранцам арендовать земли сельскохозяйственного назначения. Раньше зарубежные инвесторы и иностранные граждане могли принять участие в конкурсе и получить земельный участок сельхозназначения в аренду срок до 25 лет. Купить землю сельскохозяйственного назначения в Казахстане иностранцы, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут. Вопрос предоставления земли иностранцам всегда остро стоял в казахстанском обществе. Президент решил поставить в нём точку, полностью запретив как продажу, так и аренду земель сельскохозяйственного назначения иностранцам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.