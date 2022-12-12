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Социум

Токаев: Послы «под ручку» привозят инвесторов к нам, проблемы начинаются на местах

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства высказался об инвестиционной политике. Иллюстративное фото из архива "МГ" Президент отметил, что в этом году реализовано 43 из 284 запланированных инвестиционных проектов. Это всего лишь 15%. За этими цифрами стоят десятки тысяч несозданных рабочих мест и миллиарды тенге, которые не начали работать на экономику. - Следует отметить, что министерство иностранных дел проводит достаточно эффективную работу по привлечению интереса иностранных инвесторов. Послы встречаются за рубежом, как говорится, «под ручку» привозят инвесторов к нам. Про
Дана Рахметова
Токаев: Послы «под ручку» привозят инвесторов к нам, проблемы начинаются на местах
Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства высказался об инвестиционной политике.
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В ЗКО начался отбор в президентский кадровый резерв
Иллюстративное фото из архива "МГ" Президент отметил, что в этом году реализовано 43 из 284 запланированных инвестиционных проектов. Это всего лишь 15%. За этими цифрами стоят десятки тысяч несозданных рабочих мест и миллиарды тенге, которые не начали работать на экономику.
- Следует отметить, что министерство иностранных дел проводит достаточно эффективную работу по привлечению интереса иностранных инвесторов. Послы встречаются за рубежом, как говорится, «под ручку» привозят инвесторов к нам. Проблемы начинаются на стадии реализации, на местах. Одним словом, мы просто теряем инвесторов. Поэтому еще раз подчеркну – сопровождение реализации инвестиционных проектов – это зона ответственности акимов. Конечно, на центральном уровне тоже нужны изменения. Отдельные предложения мне вносились, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он попросил премьера ещё раз обсудить этот вопрос на Совете по экономической политике и внести согласованное решение. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан инвестор

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