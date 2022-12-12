Токаев: Послы «под ручку» привозят инвесторов к нам, проблемы начинаются на местах

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства высказался об инвестиционной политике. Иллюстративное фото из архива "МГ" Президент отметил, что в этом году реализовано 43 из 284 запланированных инвестиционных проектов. Это всего лишь 15%. За этими цифрами стоят десятки тысяч несозданных рабочих мест и миллиарды тенге, которые не начали работать на экономику. - Следует отметить, что министерство иностранных дел проводит достаточно эффективную работу по привлечению интереса иностранных инвесторов. Послы встречаются за рубежом, как говорится, «под ручку» привозят инвесторов к нам. Про