Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем независимости. Текст поздравления опубликовали на «Акорде».

– Поздравляю вас с Днем Независимости! Этот праздник – символ возрождения нашей государственности и воплощения мечты нашего народа о свободе. В этот день мы все глубоко осознаем, насколько важно быть верными заветам предков и брать на себя ответственность за будущее нации. Независимость – наше общее бесценное достояние, лежащее в основе всех наших достижений. Независимость превыше всего. Защищать её как зеницу ока – долг каждого гражданина. Сегодня Казахстан уверенно движется вперед, следуя четким стратегическим курсом, шаг за шагом укрепляя свой авторитет на международной арене. Все это благодаря усердному труду и солидарности нашего народа. Убежден, сохраняя наше единство, спокойствие и стабильность в обществе, мы преодолеем все вызовы и достигнем новых высот на пути прогресса. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! Пусть процветает наша священная Родина! - говорится в поздравлении президента.