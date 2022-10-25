Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики

- Декларация о государственном суверенитете Казахстана открыла путь к нашей священной Независимости. Поэтому этот документ имеет историческое значение. С нынешнего года мы по-новому отмечаем День Республики, который получил статус национального праздника. Уверен, это начинание получит широкую поддержку в обществе и станет доброй традицией, – говорится в поздравлении.Токаев отметил, что День Республики – яркий праздник, призванный возвысить дух народа, укрепить государственность, упрочить единство и солидарность.
- Мы приступили к построению Справедливого Казахстана. Эта высокая цель может быть достигнута только при активном участии всех казахстанцев, потому что главная опора и самое большое богатство государства – это граждане, - отметил президент.Глава страны пояснил, что по случаю возрожденного национального праздника в регионах состоится церемония поднятия государственного флага.
- Это важное мероприятие, направленное на укрепление патриотизма, духа нашего народа, национального самосознания. Наш небесно-голубой стяг олицетворяет такие ценности, как суверенитет, свобода, единство и мир. Мы верны заветам предков, которые всегда высоко несли наше знамя, - подчеркнул Токаев.По его словам, церемония поднятия флага продемонстрирует глубокий смысл национального праздника.
- У нас нет другой Отчизны, кроме Казахстана. У нас ясные устремления и общие цели. Мы всегда будем свято чтить Независимость и укреплять нашу государственность. У нас одна Родина, одно государство, один народ! Вместе мы построим Справедливый Казахстан! Ещё раз поздравляю вас с Днем Республики! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! Пусть крепнет суверенитет нашей страны! – заключил президент.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.