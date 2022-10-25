Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики

Поздравление опубликовано на сайте Akorda.kz. Фото: Акорда - Декларация о государственном суверенитете Казахстана открыла путь к нашей священной Независимости. Поэтому этот документ имеет историческое значение. С нынешнего года мы по-новому отмечаем День Республики, который получил статус национального праздника. Уверен, это начинание получит широкую поддержку в обществе и станет доброй традицией, – говорится в поздравлении. Токаев отметил, что День Республики – яркий праздник, призванный возвысить дух народа, укрепить государственность, упрочить единство и солидарность. - Мы приступили к пост