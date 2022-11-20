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Социум

Токаев: Правительству не обязательно уходить в отставку после президентских выборов

При этом, по словам президента, точечные изменения в составе правительства, как и в других ведомствах, будут произведены, передаёт Informburo.kz. Фото: пресс-служба президента РК Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу отставки кабинета министров после проведения выборов. - Что касается политической перезагрузки, как я говорил, политические реформы нужно продолжать, в противном случае будет застой. С другой стороны, по закону после президентских выборов правительству не обязательно уходить в отставку. Это делается в обязательном порядке после парламентских выборов. Что ка
Дана Рахметова
Токаев: Правительству не обязательно уходить в отставку после президентских выборов
При этом, по словам президента, точечные изменения в составе правительства, как и в других ведомствах, будут произведены, передаёт Informburo.kz.
Для них это лишь игра - Токаев о людях, «раскачивающих» ситуацию в стране
Для них это лишь игра - Токаев о людях, «раскачивающих» ситуацию в стране
Фото: пресс-служба президента РК Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу отставки кабинета министров после проведения выборов.
- Что касается политической перезагрузки, как я говорил, политические реформы нужно продолжать, в противном случае будет застой. С другой стороны, по закону после президентских выборов правительству не обязательно уходить в отставку. Это делается в обязательном порядке после парламентских выборов. Что касается сроков проведения парламентских выборов, в конце года на этот счёт я сделаю специальное заявление. Поэтому правительство останется работать, но точечные изменения в составе правительства, как и в других ведомствах, конечно же, будут произведены, – сказал он, проголосовав на избирательном участке №59 во Дворце школьников в Астане.
Президент отметил, что 2022 год не был лёгким, но казахстанцы выдержали все трудности стойко.
- Теперь перед нами стоят новые обязательства и цели. Если народ проголосует за меня, программу нужно осуществить и реализовать. Поэтому работы много. Мы в этом году реализовали политические реформы, летом прошёл референдум, сейчас внеочередные президентские выборы. Поэтому важная работа проводится и будет проводиться, – добавил глава государства.
На вопрос о том, реально ли Казахстану сохранять нейтралитет в текущих геополитических условиях, президент ответил:
- С учётом геостратегической позиции, с учётом того, что в нашу экономику вовлечено более 300 млрд долларов, учитывая, что на нашем рынке работают крупнейшие транснациональные мировые компании, мы просто обязаны проводить многовекторную внешнюю политику. Я много раз говорил о том, что Казахстан должен быть привержен уставу ООН и проводить мирную внешнюю политику. Этим мы и будем заниматься.
К этому моменту проголосовали четыре кандидата из шести на пост главы государства: Жигули Дайрабаев, Нурлан Ауесбаев, Каракат Абден и Касым-Жомарт Токаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан выборы президент

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