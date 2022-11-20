Токаев: Правительству не обязательно уходить в отставку после президентских выборов

При этом, по словам президента, точечные изменения в составе правительства, как и в других ведомствах, будут произведены, передаёт Informburo.kz. Фото: пресс-служба президента РК Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу отставки кабинета министров после проведения выборов. - Что касается политической перезагрузки, как я говорил, политические реформы нужно продолжать, в противном случае будет застой. С другой стороны, по закону после президентских выборов правительству не обязательно уходить в отставку. Это делается в обязательном порядке после парламентских выборов. Что ка