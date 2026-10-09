Токаев предложил сформировать портфель флагманских проектов СНГ до 2030 года

Президент подчеркнул, что акцент необходимо сделать на выпуске продукции с высокой добавленной стороной, привлекая к этой работе бизнес, институты развития и финансовые организации.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств-– участников СНГ выступил с инициативой создать портфель индустриально-технологических проектов на 2027-2030 годы, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства отметил, что Казахстан развивает сеть приграничных индустриально-торговых центров с соседями по региональному направлению, формируя современную инфраструктуру для деловых связей.

- Теперь предстоит выполнить задачу раскрытия имеющегося потенциала, другими словами, сокращать необоснованные, искусственно созданные барьеры во взаимной торговле, расширять рынок услуг, создавать благоприятные условия для взаимных инвестиций. Логичным продолжением данной работы должна стать реализация крупных совместных инициатив под эгидой Содружества. В этой связи предлагаю сформировать портфель флагманских индустриально-технологических проектов СНГ на 2027-2030 годы, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что акцент необходимо сделать на выпуске продукции с высокой добавленной стороной, привлекая к этой работе бизнес, институты развития и финансовые организации.

Важным направлением также остается развитие транзитного потенциала. Приоритетными для Казахстана являются международные коридоры "Север - Юг", "Западный Китай - Западная Европа" и Транскаспийский маршрут. По словам главы государства, в стране уже реализуются масштабные проекты, включая строительство новой Арало-Каспийской магистрали длиной более полутора тысяч километров, которая сократит путь из Китая в Европу на тысячу километров.