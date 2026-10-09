Токаев предложил создать «Золотой библиотечный фонд СНГ» и провести форум по ИИ

На заседании Совета глав государств - участников СНГ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые направления для дальнейшего сотрудничества, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства подчеркнул растущую роль цифровизации и искусственного интеллекта. По его словам, способность внедрять собственные разработки определяет конкурентоспособность экономик стран Содружества. В связи с этим было предложено наладить обмен опытом в сфере ИИ, законодательства и мер господдержки, а также провести в первом квартале 2027 года специальный форум в Астане.

Важное внимание Президент уделил гуманитарному сотрудничеству, отметив значение русского языка, на котором говорят около 300 миллионов человек, и призвал поддержать Международную организацию по русскому языку.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросах воспитания молодежи и поддержки интереса к чтению в условиях современных вызовов.

- Принципиально важно поддерживать интерес молодежи к чтению – это основа образования, здравого мышления и гармоничного развития, что критически важно в условиях интернет-диктатуры, породившей такое явление, как TikTok-менталитет молодежи и ее соответствующее поведение, - заявил он.

В качестве решения лидер Казахстана предложил создать "Золотой библиотечный фонд СНГ", куда войдут лучшие образцы литературы народов Содружества в профессиональных переводах. Разместить проект планируется в Президентской библиотеке, строительство которой завершится в Астане в середине следующего года.