Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вице-президента Ерлана Карина, сообщает пресс-служба Акорды. Глава государства обсудил с ним вектор дальнейшей работы и озвучил ключевые задачи на новом посту.

Во время беседы лидер страны напомнил, что институт вице-президента четко прописан в Конституции Республики Казахстан и играет ключевую роль во всей структуре госуправления.