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Социум

Токаев принял вице-президента Ерлана Карина

Президент поставил перед Ерланом Кариным ряд конкретных задач.
Варвара Тыщенко
Токаев принял вице-президента Ерлана Карина
Фото пресс-службы Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вице-президента Ерлана Карина, сообщает пресс-служба Акорды. Глава государства обсудил с ним вектор дальнейшей работы и озвучил ключевые задачи на новом посту.

Во время беседы лидер страны напомнил, что институт вице-президента четко прописан в Конституции Республики Казахстан и играет ключевую роль во всей структуре госуправления.

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- Президент поставил перед Ерланом Кариным ряд конкретных задач. В частности, Вице-Президенту поручено обеспечить представление позиции Главы государства во взаимодействии с Курултаем, Правительством и другими государственными органами по ключевым вопросам государственной политики, - говорится в сообщении.

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