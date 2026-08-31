Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вице-президента Ерлана Карина, сообщает пресс-служба Акорды. Глава государства обсудил с ним вектор дальнейшей работы и озвучил ключевые задачи на новом посту.
Во время беседы лидер страны напомнил, что институт вице-президента четко прописан в Конституции Республики Казахстан и играет ключевую роль во всей структуре госуправления.
- Президент поставил перед Ерланом Кариным ряд конкретных задач. В частности, Вице-Президенту поручено обеспечить представление позиции Главы государства во взаимодействии с Курултаем, Правительством и другими государственными органами по ключевым вопросам государственной политики, - говорится в сообщении.