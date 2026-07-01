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Социум

Токаев призвал руководство Air Astana решить проблему регулярных задержек рейсов

Глава государства обратил внимание на регулярную обоснованную критику населения по поводу задержек авиарейсов и замены бортов.
Варвара Тыщенко
Токаев призвал руководство Air Astana решить проблему регулярных задержек рейсов
Фото: пресс-служба Air Astana

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главным исполнительным директором авиакомпании Air Astana Ибрагимом Жанлыелом, сообщает пресс-служба Акорды. В ходе диалога обсуждались как амбициозные планы по расширению флота, так и острые вопросы качества обслуживания пассажиров.

В рамках долгосрочной стратегии перевозчик намерен укрепить статус Казахстана как ключевого авиационного хаба. Для этого компания планирует пополнить авиапарк новейшими лайнерами Boeing 787 Dreamliner, а также расширить флот за счет поставок самолетов семейства Airbus A320neo и A321neo.

- Air Astana планирует развивать маршрутные сети и мультимодальные перевозки, а также увеличить частоту полетов. Особое внимание будет уделено цифровизации и внедрению новых технологий, - сообщили в пресс-службе Акорды.

Глава государства подчеркнул необходимость открытия новых прямых направлений, в частности, в США и Японию, а также расширения маршрутов, привлекательных для развития туризма. При этом Касым-Жомарт Токаев сделал серьезное замечание руководству компании. Президент указал на участившиеся жалобы казахстанцев, связанные с постоянными задержками авиарейсов и частой заменой воздушных судов, потребовав от авиакомпании наладить качественную работу с пассажирами.

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