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Социум

Токаев провёл неформальную встречу с главой Европейского Совета Антониу Коштой

Касым-Жомарт Токаев встретился в Брюсселе с президентом Евросовета Антониу Коштой перед официальными переговорами на высшем уровне.
Варвара Тыщенко
Токаев провёл неформальную встречу с главой Европейского Совета Антониу Коштой
Фото: пресс-служба Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Европейского Совета Антониу Коштой в неформальной обстановке, сообщает пресс-служба Акорды. Встреча состоялась накануне официальных переговоров с руководством Европейского Союза.

Позднее ожидается основной раунд встреч. В штаб-квартире Европейского Совета пройдут переговоры с участием Антониу Кошты и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Стороны планируют обсудить ключевые вопросы сотрудничества, также ожидается подписание ряда совместных документов.

Ранее в рамках своего визита Касым-Жомарт Токаев встретился с казахстанцами, которые работают или обучаются в Бельгии.
 

официально

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