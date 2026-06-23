Токаев провёл неформальную встречу с главой Европейского Совета Антониу Коштой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Европейского Совета Антониу Коштой в неформальной обстановке, сообщает пресс-служба Акорды. Встреча состоялась накануне официальных переговоров с руководством Европейского Союза.
Позднее ожидается основной раунд встреч. В штаб-квартире Европейского Совета пройдут переговоры с участием Антониу Кошты и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Стороны планируют обсудить ключевые вопросы сотрудничества, также ожидается подписание ряда совместных документов.
Ранее в рамках своего визита Касым-Жомарт Токаев встретился с казахстанцами, которые работают или обучаются в Бельгии.