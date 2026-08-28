Токаев рассказал о полномочиях депутатов Курултая

По словам Главы государства, с Курултаем отныне будут согласовывать назначения судей Конституционного суда, а также членов Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты.

Начало работы Курултая даст старт фундаментальным институциональным изменениям в системе государственного управления Казахстана, заявили в пресс-службе Акорды. Выступая на первой сессии обновленного органа, Президент Касым-Жомарт Токаев подробно остановился на ключевых функциях, которые получают депутаты.

По словам Главы государства, с Курултаем отныне будут согласовывать назначения судей Конституционного суда, а также членов Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты.

- Депутаты наделены правом назначать и освобождать от должности судей Верховного суда по предложению Президента. Курултаю также делегировано право лишать судей Конституционного и Верховного судов, а также депутатов правового иммунитета. Члены законодательного органа будут утверждать отчеты Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета и заслушивать ежегодное послание Конституционного суда, - сказал Президент.

Кроме того, законодательный орган получил рычаги воздействия на исполнительную власть: депутаты могут выражать вотум недоверия Правительству и выносить Президенту предложения об отставке отдельных министров.