Токаев рассказал о полномочиях депутатов Курултая

Начало работы Курултая даст старт фундаментальным институциональным изменениям в системе государственного управления Казахстана, заявили в пресс-службе Акорды. Выступая на первой сессии обновленного органа, Президент Касым-Жомарт Токаев подробно остановился на ключевых функциях, которые получают депутаты.
По словам Главы государства, с Курултаем отныне будут согласовывать назначения судей Конституционного суда, а также членов Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты.
- Депутаты наделены правом назначать и освобождать от должности судей Верховного суда по предложению Президента. Курултаю также делегировано право лишать судей Конституционного и Верховного судов, а также депутатов правового иммунитета. Члены законодательного органа будут утверждать отчеты Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета и заслушивать ежегодное послание Конституционного суда, - сказал Президент.
Кроме того, законодательный орган получил рычаги воздействия на исполнительную власть: депутаты могут выражать вотум недоверия Правительству и выносить Президенту предложения об отставке отдельных министров.
- Одним словом, Курултаю предоставлены широкие полномочия по формированию исполнительной и судебной ветвей власти, а также по решению стратегических вопросов, имеющих определяющее значение для судьбы страны. Таким образом, мы значительно усилили влияние законодательного органа. Это означает укрепление системы сдержек и противовесов между ветвями власти. В целом работа по систематической модернизации государственных и общественных институтов будет продолжена до конца этого года, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.