Токаев вручил государственные награды спасателям

В преддверии Дня спасателя Глава государства провел торжественную церемонию награждения сотрудников сферы чрезвычайных ситуаций, поздравил специалистов и выразил им благодарность за службу, сообщает пресс-служба Акорды.

- Значение слова "спасатель" по своей сути отличается глубиной и многогранностью. Понятие "спасение" тесно связано с совершением благих дел и добрых поступков. Оберегать человеческую жизнь, защищать людей от угроз и опасностей, протягивать руку помощи попавшим в беду и находить для них слова поддержки в трудную минуту - все эти благородные черты определяют призвание настоящих спасателей. Именно поэтому наш народ называет вас - всех специалистов чрезвычайных служб - героями мирного времени. И это абсолютно справедливая оценка. Быть спасателем - это почетная миссия, пользующаяся признанием в обществе. Однако нам не следует забывать и о том, что добросовестный труд в сфере гражданской защиты - это дело, которое под силу далеко не каждому. Бесспорно, предъявляемые к вам требования весьма высоки - вы должны быть смелыми, мужественными, собранными и решительными. Но в первую очередь спасатель - это патриот, переживающий за страну, и высококвалифицированный специалист. Такую сложную профессию выбирают только сильные духом, смелые и ответственные личности, - сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев назвал сотрудников органов ЧС профессионалами, которые способны оперативно принимать решения в критический момент и действовать без страха перед лицом опасности.