Токаев выдвинул Айбека Дадебая на пост председателя Курултая

Он возглавляет партию "Әділет" с мая 2026 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру лидера партии "Әділет" Айбека Дадебая на должность председателя Курултая, сообщает пресс-служба Акорды.

Выступая на первой сессии нового однопалатного парламента, глава государства подчеркнул, что для запуска полноценной работы институтов власти необходимо в первую очередь сформировать структуру законодательного органа и избрать его руководство.

- Как вам известно, в соответствии с 57 статьей Конституции президент выдвигает кандидатуру на должность председателя Курултая. Я предлагаю кандидатуру Дадебая Айбека Аркабайулы на эту ответственную должность, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Характеризуя кандидата, президент отметил его богатый опыт работы в системе государственного управления, высокий профессионализм и патриотизм. Глава государства призвал депутатов поддержать данное назначение.

Айбек Дадебай родился в 1980 году в Алматы, окончил университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана. За годы карьеры он прошел путь от дипломатической службы в структуре ООН и работы в Сенате до руководства Канцелярией президента, Управлением делами президента и Администрацией главы государства, а в мае 2026 года возглавил партию "Әділет".