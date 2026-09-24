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Социум

Токаев высказался о провокаторах в языковой среде Казахстана

Президент заявил, что профессиональные провокаторы часто разжигают межэтническую рознь в соцсетях и реальной жизни.
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Токаев высказался о провокаторах в языковой среде Казахстана
Фото пресс-службы Акорды

Президент Касым-Жомарт Токаев на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі затронул тему развития государственного языка и межэтнического согласия в стране, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства подчеркнул, что казахский язык сегодня выступает важнейшим фактором консолидации общества. По его словам, он обретает популярность без какого-либо принуждения, а незнание его основ уже становится признаком отсутствия общей образованности. При этом президент особо отметил, что развитие государственного языка не означает ущемления прав других языков.

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- Но это не означает отказа от других языков и не дает права на их притеснение. Как вам известно, дискриминация по языковому, этническому, конфессиональному или иному признаку запрещена самой Конституцией, - напомнил Токаев.

Президент заявил, что профессиональные провокаторы часто разжигают межэтническую рознь в соцсетях и реальной жизни. По его оценке, за такими действиями стоят попытки ослабить общество и подорвать суверенитет страны.

- Несмотря на это, профессиональные провокаторы порой разжигают в социальных сетях и в реальных условиях целые костры межэтнической розни. Следует понимать: они пытаются добиться только одной цели - ослабить наше общество, подорвать суверенитет Казахстана, лишить наш народ единства и, следовательно, возможности жить в мире и благополучии. Они по сути покушаются на счастливое будущее наших детей и внуков, - подчеркнул глава государства.

Токаев призвал общество и правоохранительные органы проявлять твердость и руководствоваться принципом «Закон и порядок», отметив абсолютную бесперспективность языковых конфликтов.

- Язык - это "божий промысел", вести борьбу против того или иного языка - значит пытаться воевать против Всевышнего и всего, что ниспослано им. Большей глупости трудно себе представить. Поэтому язык (любой из них) должен стать определяющим фактором единства и прогресса, - добавил он.

В завершение президент отметил заслуги молодых граждан разных национальностей, которые искренне популяризируют казахскую культуру и язык, назвав их "настоящими послами дружбы". Предлагать достойных кандидатов на специальный орден "Ел бірлігі" за укрепление единства нации, по мнению главы государства, должен именно Қазақстан Халық Кеңесі.

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