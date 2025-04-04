Токаев выступил на саммите «Центральная Азия – Европейский Союз» в Самарканде

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите «Центральная Азия – Европейский Союз», который прошел в Самарканде, сообщает пресс-служба Акорды.

— В начале своего выступления Глава нашего государства поблагодарил Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева за гостеприимство и высокий уровень организации саммита. Он также выразил признательность Президенту Европейского совета Антониу Коште, Президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и главам государств Центральной Азии за неизменную приверженность укреплению многопланового сотрудничества, — говорится в сообщении.

Президент Казахстана подчеркнул, что в условиях быстро меняющейся геополитической ситуации и глобальных вызовов укрепление межрегионального партнерства становится особенно важным и стратегически значимым.

Касым-Жомарт Токаев представил на саммите свое видение будущего взаимодействия Центральной Азии и Европейского Союза.

Глава государства отметил, что главным приоритетом должно стать развитие торгово-экономических связей. Он добавил, что Казахстан готов увеличить экспорт в ЕС по 175 товарным позициям на сумму более $2 млрд.

Для поддержки таких инициатив президент предложил европейским компаниям использовать возможности Международного финансового центра «Астана».

— Казахстан остается надежным поставщиком углеводородов в Европу. На долю нашей страны приходится около 13% всего импорта нефти Европейского Союза, основная часть которого идет через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Мы высоко ценим поддержку Евросоюза, направленную на обеспечение стабильного и долгосрочного функционирования данного консорциума, и при этом развиваем альтернативные маршруты транспортировки сырья. Казахстан реализует проекты в сфере возобновляемой энергетики и экологически чистого топлива. Наращиваем мощности ветровой и солнечной энергетики, а также развиваем проекты по производству «зеленого» водорода совместно с нашими давними партнерами Total, Eni, Svevind и другими европейскими компаниями. Кроме того, Казахстан совместно с Узбекистаном и Азербайджаном приступает к работе над масштабным проектом строительства линии передачи «зеленой» энергии через Каспийское море с дальнейшим выходом на европейские рынки, — сказал Токаев.

Президент отметил, что сотрудничество в сфере редкоземельных материалов является еще одним ключевым направлением стратегического партнерства. Казахстан производит 19 из 34 необходимых для экономики Евросоюза видов сырья, включая уран, титан, медь, литий, кобальт, вольфрам и другие. Кроме того, Казахстан совместно с ЕБРР реализует геологоразведочные проекты и внедряет инновационные и устойчивые практики в горнодобывающей отрасли. В связи с этим, Токаев предложил создать в Астане Региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам, который будет предоставлять актуальную информацию о месторождениях, технологиях и их разработке.

Глава государства также отметил, что при развитии необходимой инфраструктуры и координированных усилий стран региона Центральная Азия может стать важным транзитным узлом, обеспечивающим эффективные поставки между Востоком и Западом. В прошлом году объем контейнерных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту увеличился на 62%, составив 4,5 млн тонн, а к 2027 году планируется достичь 10 млн тонн. Токаев поддержал стратегию ЕС Global Gateway, направленную на укрепление устойчивых транспортных связей в регионе.

Казахстан также активно развивает инициативы по декарбонизации. Как подчеркнул президент, страна играет важную роль в производстве чистой энергии, обеспечивая около 40% мировых поставок ядерного топлива. В прошлом году в Казахстане был создан Региональный проектный офис по вопросам изменения климата и «зеленой» энергетики.

— Казахстан активно инвестирует в эти сферы. В начале года в нашей стране создан Международный консультативный совет по искусственному интеллекту при Президенте. В Казахстане реализуется программа по подготовке 100 тыс. IT-специалистов. В Астане создается высокотехнологичный центр Alem.AI, который будет содействовать внедрению инноваций, созданию стартапов и проведению исследований в данной области. Мы также запустили Венчурный фонд для ускоренного развития искусственного интеллекта. Через инициативу Team Europe Европейский Союз оказывает поддержку странам Центральной Азии в развитии сотрудничества в сфере цифровых технологий. Казахстан готов к сотрудничеству и обмену опытом. В этой связи предлагаю запустить на базе Astana Hub Инновационный кампус «Центральная Азия – Европейский Союз», — добавил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что Европейский Союз всегда являлся ключевым партнером Казахстана в области науки и образования.

— Наши страны активно сотрудничают в рамках программ Erasmus+, Horizon Europe и других инициатив. Открытие свыше 30 филиалов зарубежных университетов в Казахстане способствует продвижению полезных академических знаний в нашей стране. Мы заинтересованы в дальнейшем получении грантов и стипендий, такие программы уже реализуются совместно с рядом европейских государств. Предлагаем разработать программу «Erasmus+ для Центральной Азии» с акцентом на подготовку специалистов в таких приоритетных отраслях, как искусственный интеллект, управление водными ресурсами, биотехнологии и другие, — добавил он.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значимость международной безопасности и стабильности для устойчивого развития. Он отметил, что Казахстан привержен сбалансированной внешней политике и готов к расширению сотрудничества со всеми заинтересованными государствами и организациями, включая ЕС.

Отметив рост глобальной нестабильности, президент призвал проявлять сдержанность и ответственность при оценке мировых событий. В год 80-летия ООН он подчеркнул важность соблюдения Устава организации и международного права, а также выразил поддержку деятельности генерального секретаря Антониу Гутерриша.

— Казахстан неизменно выступает за мирное разрешение конфликтов, поэтому приветствуем начало переговоров по Украине, надеемся на благоприятный итог, хотя полностью понимаем всю сложность проблемы, — отметил Токаев.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность участникам мероприятия и европейским партнерам за поддержку инициативы по созданию Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы. Он отметил, что этот центр будет способствовать продвижению «Повестки-2030» и решению ключевых социальных, экономических и экологических проблем региона.

В ходе заседания также выступили президент Узбекистана Шавкат Мирзеев, президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.