- По итогам этого полугодия доля переработки ТБО по стране составила 23%, что практически на 3% выше уровня прошлого года (20%). В ЗКО по итогам полугодия данный показатель 14,7%, показав рост в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В регионе раздельный сбор мусора и сортировка внедрены в 13 населённых пунктах и действует 18 предприятий по управлению отходами из 379 по стране, - сообщил он.

- В этом году по результатам космомониторинга выявлены 310 мест несанкционированного размещения отходов, из которых ликвидированы лишь 84. Это низкий уровень ликвидации свалок по стране. За ненадлежащую работу по своевременной ликвидации стихийных свалок привлечены к административной ответственности акимы сельских округов Бурлинского, Каратобинского, Чингирлауского и Теректинского районов области, - рассказал министр.

- Работа акиматом области по строительству новых полигонов ТБО и рекультивации старых полигонов ТБО в Уральске и Аксае ведётся, но не на должном уровне. Акиматом области для обеспечения сельских населенных пунктов соответствующими местами хранения ТБО разработана проектно-сметная документация на строительство новых полигонов в посёлке Казталовка и Жалпактал Казталовского района, посёлке Чапаево Акжайыкского района, - сказал Брекешев.

Фото Медета МЕДРЕСОВА Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев на заседании в акимате ЗКО остановился на вопросах обращения с отходами.Министр отметил, что вызывает тревогу проблема растущего количества несанкционированных свалок, особенно в областном центре. Там их насчитывается 64.По его словам, одной из причин образования свалок является отсутствие узаконенных полигонов ТБО. На территории области имеются 147 полигонов ТБО (имеющие земельный акт), из них разрешительные документы только у двух полигонов ТБО: это в Уральске и Аксае. Это один из самых низких показателей по стране.Министр считает, что для решения вопросов акимату необходимо улучшить состояния полигонов ТБО и обустроить их. Также вовлекать субъекты малого и среднего бизнеса в сферу сбора, сортировки и переработки коммунальных отходов. Брекешев отметил, министерство приняло меры для решения вопроса образования стихийных свалок. Теперь предприятиям, занимающиеся переработкой и утилизацией опасных отходов, выдаётся лицензия. Более того, создан реестр мусоровывозящих предприятий и увеличены штрафы за нарушение требований с обращением отходами (на физических лиц с 10 МРП на 50 МРП). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.