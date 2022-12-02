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Социум

Тонущую собаку спасли в Атырау

Животное упало в реку Урал. Фото: ДЧС Атырауской области Вызов поступил спасателям в 9:08 второго декабря. Звонящий рассказал, что в реке Урал под Центральном мостом Атырау тонет домашнее животное. - Собака, упавшая в реку, стояла на железобетонной площадке под мостом. Спасатели оперативно вытащили на берег замёрзшее домашнее животное, - рассказали в пресс-службе ДЧС Атырауской области. Собаку увезли в подразделение. Как собака оказалась на площадке, загадка. Возможно, кто-то её там оставил. Примёрзшего ко льду лебедя спасли в Актобе Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, по
Дана Рахметова
Тонущую собаку спасли в Атырау
Животное упало в реку Урал.
Тонущую собаку спасли в Атырау
Тонущую собаку спасли в Атырау
Фото: ДЧС Атырауской области Вызов поступил спасателям в 9:08 второго декабря. Звонящий рассказал, что в реке Урал под Центральном мостом Атырау тонет домашнее животное.
- Собака, упавшая в реку, стояла на железобетонной площадке под мостом. Спасатели оперативно вытащили на берег замёрзшее домашнее животное, - рассказали в пресс-службе ДЧС Атырауской области.
Собаку увезли в подразделение. Как собака оказалась на площадке, загадка. Возможно, кто-то её там оставил. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Атырау собака

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