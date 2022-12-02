Тонущую собаку спасли в Атырау

Животное упало в реку Урал. Фото: ДЧС Атырауской области Вызов поступил спасателям в 9:08 второго декабря. Звонящий рассказал, что в реке Урал под Центральном мостом Атырау тонет домашнее животное. - Собака, упавшая в реку, стояла на железобетонной площадке под мостом. Спасатели оперативно вытащили на берег замёрзшее домашнее животное, - рассказали в пресс-службе ДЧС Атырауской области. Собаку увезли в подразделение. Как собака оказалась на площадке, загадка. Возможно, кто-то её там оставил. Примёрзшего ко льду лебедя спасли в Актобе Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, по