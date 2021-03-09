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Социум

ТОО «Батыс су арнасы» просит повысить тариф на воду до 376 тенге за кубометр

Такой тариф ТОО "Батыс су арнасы" просит установить для населения, из них 144 тенге на водоснабжение и 232 тенге за водоотведение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Слушания проходили сегодня, 9 марта, в режиме онлайн в Facebook и в Zoom. Первым выступил директор ТОО "Батыс су арнасы" Каиргали Имашев, он доложил о средней месячной заработной плате работников, об оснащенности предприятия и озвучил планы на будущее. - Повышение тарифа для нашего предприятия - это необходимая мера, потому что нам нужно обновлять автопарк, у нас есть техника 1982 года,
Кристина Кобина
ТОО «Батыс су арнасы» просит повысить тариф на воду до 376 тенге за кубометр
Такой тариф ТОО "Батыс су арнасы" просит установить для населения, из них 144 тенге на водоснабжение и 232 тенге за водоотведение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
ТОО &quot;Батыс су арнасы&quot; просят повысить тариф на воду до 144 тенге за кубометр
ТОО &quot;Батыс су арнасы&quot; просят повысить тариф на воду до 144 тенге за кубометр
Иллюстративное фото из архива "МГ" Слушания проходили сегодня, 9 марта, в режиме онлайн в Facebook и в Zoom. Первым выступил директор ТОО "Батыс су арнасы" Каиргали Имашев, он доложил о средней месячной заработной плате работников, об оснащенности предприятия и озвучил планы на будущее. - Повышение тарифа для нашего предприятия - это необходимая мера, потому что нам нужно обновлять автопарк, у нас есть техника 1982 года, в ней ехать страшно, - пояснил он. - Чтобы устранять различные аварии, нужна новая техника. Кроме того, у нас работает 848 человек и средняя месячная заработная плата составляет 108 тысяч тенге. Мы и так сократили рабочих, нам нужно поднимать зарплату. Основными весомыми факторами, почему нам нужно повысить тариф, является рост цены на электроэнергию, ГСМ. Потом во время карантина у нас очень сильно сократились доходы, большая часть предприятий не работали. Также Каиргали Имашев отметил, что в прошлом году все почувствовали дефицит воды в области. - Мы уже пробурили две новые скважины, также идет конкурс на бурение еще 16 новых скважин, - отметил директор БСА. - Также акиматом были заложены средства на приобретение 9 единиц новой техники для предприятия. Стоит отметить, тариф предложили повысить до 376 тенге за один кубометр для населения на пять лет с 1 июня 2021 года. При этом программа предусматривает повышение тарифа следующим образом: - На 2021 год - 144 тенге за водоснабжение и 232 тенге за водоотведение; - На 2022 год - 139 тенге за водоснабжение и 190 тенге за водоотведение; - На 2023 год - 146 тенге за водоснабжение и 191 тенге за водоотведение; - На 2024 год - 158 тенге за водоснабжение и 208 тенге за водоотведение; - На 2025 год - 171 тенге за водоснабжение и 224 тенге за водоотведение; - На 2026 год - 179 тенге за водоснабжение и 246 тенге за водоотведение; Каиргали Имашев отметил, что на сегодняшний день их организацией была подана инвестпрограмма на 7,8 миллиарда тенге, ее сократили и утвердили только до 2 миллиардов тенге. В БСА дополнили, что в связи с сокращением инвестпрограммы запрашиваемая ими цена на воду утверждена не будет. В департаменте комитета по регулированию естественных монополий ЗКО пояснили, что тариф на воду будет утвержден в апреле. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
вода тариф

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