ТОО «Батыс су арнасы» просит повысить тариф на воду до 376 тенге за кубометр

Такой тариф ТОО "Батыс су арнасы" просит установить для населения, из них 144 тенге на водоснабжение и 232 тенге за водоотведение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Слушания проходили сегодня, 9 марта, в режиме онлайн в Facebook и в Zoom. Первым выступил директор ТОО "Батыс су арнасы" Каиргали Имашев, он доложил о средней месячной заработной плате работников, об оснащенности предприятия и озвучил планы на будущее. - Повышение тарифа для нашего предприятия - это необходимая мера, потому что нам нужно обновлять автопарк, у нас есть техника 1982 года,