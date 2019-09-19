За комментарием мы обратились к акиму города Уральска. Абат Шыныбеков рассказал, что ТОО "Батыс су арнасы" было передано в доверительное управление в январе 2016 года ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг. Уральск" сроком на 15 лет без права последующего выкупа. - За время доверительного управления убытки предприятия были снижены в несколько раз. В 2016 году были проведены работы по реконструкции водопроводных и канализационных сетей на сумму 1,5 млрд тенге. К примеру, для обеспечения жителей микрорайонов Зачаганск и Деркул была введена в эксплуатацию гидролизная установка на ПНС-20, в результате чего жители данных микрорайонов получают качественную питьевую воду, - рассказал аким города. По словам градоначальника, если говорить о цифрах, то ежегодное сокращение убытков компании за 3 года доверительного управления в суммарном выражении составило 334 млн тенге. - Как вы знаете, несколько лет назад были внедрены так называемые компенсирующие тарифы. Это естественно повлияло на финансовый результат компании не в лучшую сторону. Доходная часть компании "Батыс су арнасы" сократилась на 278,9 млн тенге, общий результат управления составил 612,9 млн тенге, - продолжает Абат Шыныбеков. - Нужно отметить, что за время, пока компания находилась в доверительном управлении, ее руководством была проведена огромная работа по привлечению различных источников финансирования для повышения эффективности деятельности предприятия. Аким города также рассказал, что руководство "Батыс су арнасы" соблюдало все требования техники безопасности и заботилось о рабочих. Чтобы избежать трагедий на производстве, были закуплены необходимые средства защиты персонала по охране труда и электробезопасности. Также управляющая компания ежегодно повышала заработную плату работникам в пределах индексации по инфляции и согласно условиям Коллективного договора. - Однако из-за недостаточности действующих тарифов на услуги и отсутствие механизма возвратности вложенных средств, управляющая компания не имела возможности вливать собственные финансовые средства. Для улучшения технического и финансового состояния предприятия управляющая компания неоднократно обсуждала с акиматом получение кредитных средств в международных финансовых организациях (ЕБРР) и в банках второго уровня. Однако требовалось залоговое имущество. Но согласно условиям договора доверительного управления, управляющая компания не имела возможности передавать в залог активы компании, что затрудняло привлечение финансирования за счет банковских займов, - пояснил Абат Шыныбеков. 13 сентября этого года ТОО "Батыс су арнасы" было возвращено в коммунальную собственность государства. - При всех положительных результатах, достигнутых при доверительном управлении, предприятие нуждается в привлечении дополнительных инвестиций для модернизации систем водоотведения, а действующее законодательство и условия договора доверительного управления не предусматривают механизм возвратности вложенных инвестиций. В связи с чем стороны пришли к расторжению по обоюдному согласию, - заключил Абат Шыныбеков, отметив, что акимат не имеет претензий к руководству компании. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.