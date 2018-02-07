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ТОО «Бетонникс» производит железобетонную продукцию по новой технологии.
В отрасли производства строительных материалов очень востребованным считается изготовление железобетонных изделий. В Уральске производством и реализацией ЖБИ по новой технологии занимается ТОО «Бетонникс». Компания начала свою деятельность в ноябре прошлого года. Несмотря на недавний срок начала производственной работы ТОО «Бетонникс», продукция предприятия уже стала востребованной в западном регионе Казахстана. - Мы изготавливаем на современном российском оборудовании железобетонные вибрированные стойки для линий электропередач СВ 95, СВ-105 и фундаментные блоки ФБС, - рассказывает директор Т
В отрасли производства строительных материалов очень востребованным считается изготовление железобетонных изделий. В Уральске производством и реализацией ЖБИ по новой технологии занимается ТОО «Бетонникс».
Компания начала свою деятельность в ноябре прошлого года. Несмотря на недавний срок начала производственной работы ТОО «Бетонникс», продукция предприятия уже стала востребованной в западном регионе Казахстана.
- Мы изготавливаем на современном российском оборудовании железобетонные вибрированные стойки для линий электропередач СВ 95, СВ-105 и фундаментные блоки ФБС, - рассказывает директор ТОО «Бетонникс» Нурлан МУТИЕВ. – Например, в одну смену наши специалисты производят 72 опоры. Продукция имеет сертификат соответствия и уже реализуется как в нашей области, так и в Атырау и Актау.
Для изготовления ЖБИ предприятием используется российское и казахстанское сырье: российская заводская арматура, сульфатостойкий цемент из г. Шетпе Мангистауской области, щебень и химические добавки из г. Актобе и уральская песчано-гравийная смесь.
- Наша современная технология, в отличие от агрегатно-поточного метода производства, способствует сохранению целостности структуры бетона, быстрому набору передаточной прочности и отличному внешнему виду стоек опор. Металлоформы, на протяжении всего процесса изготовления и тепловой обработки, находятся на одном и том же месте. Выдерживаются идеальные геометрические размеры, состав бетона прошел жесткий контроль на прочность, морозостойкость и водонепроницаемость. Стойки изготавливаются на соответствие СТ РК 2617-2015, - пояснил Нурлан МУТИЕВ.
По словам главы предприятия, еще одна особенность производства заключается в том, что в процессе изготовления используется механический метод натяжения арматуры, а это способствует существенному сокращению времени изготовления. На зарядку одной шестиместной металлоформы уходит 20-30 минут, еще полчаса отводится на заливку бетона, через два часа выдержки включается парогенератор и начинается тепловая обработка изделий. В общей сложности через восемь часов от начала процесса изготовления продукция уже готова к транспортировке. Такая технология производства ЖБИ, при заказах больших партий, позволяет предприятию выпускать стойки опор, используя металлоформы в три оборота в сутки.
Здесь же по желанию клиенты могут оставить готовую заказанную продукцию на некоторое время, территория цеха тщательно охраняется.
ТОО «Бетонникс» активно участвует в госзаказах по строительству, а также приглашает к сотрудничеству физических и юридических лиц, в том числе из других казахстанских и российских регионов. Оплата за продукцию производится за наличный и безналичный расчет, а также возможна рассрочка на договорной основе или оформление в кредит.
Предоставляются услуги доставки.
ТОО «Бетонникс» - это гарантия качества и ответственности!
Мы ждем вас: г. Уральск, п. Желаево, 1/1. Тел.: 8 (7112) 25 42 48, 8 701 210 45 44, 8 777 558 93 77.