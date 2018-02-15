ТОО «Жаикмунай»: поставка газа на АГЗС ЗКО не прекращена

В ТОО "Жаикмунай" прокомментировали ситуацию в ЗКО по поставкам сжиженного углеводородного газа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" По словам менеджера по продажам сжиженного углеводородного газа ТОО "Жаикмунай" Аби ЖИВСА, на самом деле в ЗКО сложилась непонятная ситуация с поставками сжиженного газа. - Дело в том, что дополнение к Меморандуму в настоящий момент находится на рассмотрении в Министерстве энергетики РК и, соответственно, не подписано. Это общая комплексная мера. Данное дополнение охватывает как сферу поставки сжиженного углеводородного газа, так и сфе