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ТОО «Жаикмунай»: поставка газа на АГЗС ЗКО не прекращена
В ТОО "Жаикмунай" прокомментировали ситуацию в ЗКО по поставкам сжиженного углеводородного газа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" По словам менеджера по продажам сжиженного углеводородного газа ТОО "Жаикмунай" Аби ЖИВСА, на самом деле в ЗКО сложилась непонятная ситуация с поставками сжиженного газа. - Дело в том, что дополнение к Меморандуму в настоящий момент находится на рассмотрении в Министерстве энергетики РК и, соответственно, не подписано. Это общая комплексная мера. Данное дополнение охватывает как сферу поставки сжиженного углеводородного газа, так и сфе
В ТОО "Жаикмунай" прокомментировали ситуацию в ЗКО по поставкам сжиженного углеводородного газа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
По словам менеджера по продажам сжиженного углеводородного газа ТОО "Жаикмунай" Аби ЖИВСА, на самом деле в ЗКО сложилась непонятная ситуация с поставками сжиженного газа.
- Дело в том, что дополнение к Меморандуму в настоящий момент находится на рассмотрении в Министерстве энергетики РК и, соответственно, не подписано. Это общая комплексная мера. Данное дополнение охватывает как сферу поставки сжиженного углеводородного газа, так и сферу поставок иных продуктов углеводородного сырья, - пояснил Аби ЖИВС. - К тому же необходимо отметить тот факт, что ТОО «Жаикмунай» осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с заключенным соглашением о разделе продукции, согласно которому не имеет обязательства по поставкам СУГ на нужды внутреннего рынка ЗКО.
Аби ЖИВС отметил, что несмотря на это, ТОО «Жаикмунай» является социально ответственной компанией, принимая во внимание общественные интересы региона, осуществляет поставку СУГ в ЗКО, тем самым выполняя обязательства, часто противоречащие принципам коммерческой деятельности, так как общая стоимость реализации единицы продукции была и остается меньше стоимости ее производства.
Между тем, прошло уже больше года с того момента, как закончился срок действия Меморандума, заключенного между Министерством энергетики РК, акиматом ЗКО и ТОО «Жаикмунай».
- По имеющейся у нас информации, окончательное рассмотрение дополнения к Меморандуму состоится 23 февраля этого года, - пояснил Аби ЖИВС.
Также менеджер по продажам ТОО «Жаикмунай» отметил, что они пытаются найти приемлемое решение, которое бы удовлетворяло требованиям Министерства энергетики РК, ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области» и ТОО «Жаикмунай».
- Основной целью нашей компании является удовлетворение потребностей населения. ТОО «Жаикмунай» всегда стремится идти на встречу, но, к сожалению, переговоры между Министерством энергетики РК и компанией пока не могут найти решения, которое будет отвечать интересам всех сторон, - заявил Аби ЖИВС. - На сегодняшний день этот вопрос пока не нашел своего решения. В случае отрицательного рассмотрения дополнения к Меморандуму Министерству энергетики потребуется рассматривать предложения альтернативных поставщиков СУГ, чтобы решить вопрос поставки СУГ в регион. Как один из вариантов, считаю возможным, наладить поставку СУГ с Атырауского НПЗ в объемах до 1000 тонн в месяц. Но, по неизвестным мне причинам, данная сделка к настоящему моменту не является заключенной. Что касается нашей компании, то, согласно условиям Меморандума, мы гарантировали поставку в объеме 800 метрических тонн ежемесячно.
Также менеджер по продажам ТОО «Жаикмунай» сообщил, что на сегодняшний день поставка СУГ в адрес региональных газосетевых организаций от них не прекращена.
- Те объемы, которые были законтрактованы в начале февраля этого года, мы поставляем в три компании ЗКО: ТОО «BKKS», ТОО «Тауекел», ТОО «Алау», - отметил Аби ЖИВС.
По словам менеджера, на сегодняшний день ТОО «BKKS» и ТОО «Тауекел» выбрали свои объемы.
- Что касается ТОО «Алау», то они выбрали свои объемы не полностью. Цена, по которой осуществляется поставка, не подлежит разглашению и является коммерческой тайной. Хочу отметить, что ТОО «Жаикмунай» не отвергает условия поставки СУГ на рынок ЗКО, но лишь при условии соблюдения всех правовых норм и прозрачности всех операций, - пояснил Аби ЖИВС.
Напомним, в начале февраля газ подорожал на АЗС "Нефтэк" до 80 тенге за литр. Тогда руководство управления энергетики ЗКО заявило, что по неизвестным причинам цены подняло АО "Казмунайгаз". Также неделю назад цена повысилась и на АГЗС города в среднем на 4 тенге. В ТОО "Тауекел" заправиться можно только по талонам. Однако в управлении энергетики заявили, что в области дефицита газа нет.