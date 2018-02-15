В Атырау назначен заместитель акима города

Заместителем Акима г.Атырау стал Нурлан ТАУБАЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Новый заместитель был назначен сегодня, 15 февраля, распоряжением акима г.Атырау Серика ШАПКЕНОВА. Нурлан ТАУБАЕВ окончил Атырауский Институт нефти и газа, по специальности горный инженер и геолог. Имеет также дипломы юриста и экономиста. Ранее занимал должность начальника департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Атырауской области. Алия ЖАМИТОВА