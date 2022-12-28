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Социум

Топ-5 продуктов, подорожавших почти вдвое в ЗКО за год

По большей части, это продукты, которые в области не производятся, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Бауыржан Саткалиев, их ведомство проводит мониторинг цен на социально-значимые товары (19 наименований) на постоянной основе. Также они реагируют на жалобы жителей о повышении цен на продукты не из списка СЗПТ и выявляют причину их роста. - Основной рост цен наблюдался на сахар, он в одно время подорожал почти на 50%. Россия с первого сентября открыла г
Кристина Кобина
Топ-5 продуктов, подорожавших почти вдвое в ЗКО за год
По большей части, это продукты, которые в области не производятся, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Ажиотаж или реальная цена: на что ещё повысились цены в Уральске
Ажиотаж или реальная цена: на что ещё повысились цены в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Бауыржан Саткалиев, их ведомство проводит мониторинг цен на социально-значимые товары (19 наименований) на постоянной основе. Также они реагируют на жалобы жителей о повышении цен на продукты не из списка СЗПТ и выявляют причину их роста.
- Основной рост цен наблюдался на сахар, он в одно время подорожал почти на 50%. Россия с первого сентября открыла границы и теперь его импортируют. Сейчас сахар продают и по 420 тенге, когда летом цена доходила до 800 тенге за килограмм. Рис также завозится из России и он подорожал практически на 50%. Ещё подскочила в цене гречка. То есть это те продукты, которые у нас не производятся. В первую очередь мы связываем рост цен с курсом рубля. У нас оптовики завозят продукты в больших объёмах и конвертацию делают через банк, цена на это достаточно высокая. Тут наблюдаются большие издержки. Сейчас курс рубля стабильный, надеемся, что цены повышаться не будут. Продукция закуплена, имеется резервный фонд, - пояснил он.
Также в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО предоставили таблицу о повышенных ценах по сравнению с началом 2022 года. Стоит отметить, рост цен зафиксирован по 16 позициям из 19.
  1. Сахар - рост составил на 53%  (с 292 до 447 тенге);
  2. рис - рост составил на 41% (с 237 до 335 тенге);
  3. яйца куриные  - рост составил на 40% (с 364 до 510 тенге);
  4. соль - рост составил на 37,8% (с 45 до 62 тенге);
  5. крупа гречневая  - рост составил на 35% (с 393 до 532 тенге);
  6. масло сливочное (жирностью 72,5%) -  рост составил на 34,8%  (с 2380 до 3 209 тенге);
  7. мясо кур - рост составил на 33,8% (с 875 до 1 171 тенге);
  8. макаронные изделия - рост составил на 32,7% (с 226 до 300 тенге);
  9. лук - рост составил на 28% ( с 96 до 123 тенге);
  10. кефир (жирностью 2,5%) - рост составил на 19,5% (с 261 до 312 тенге);
  11. творог - рост составил на 15% ( с 1 335 до 1 535 тенге);
  12. молоко (жирностью 2,5%) - рост составил на 14,5% (с 241 до 276 тенге);
  13. хлеб из муки 1 сорта - рост составил на 12,5%  (с 160 до 180 тенге);
  14. говядина - рост составил на 11,8% 1 900-2 125
  15. масло подсолнечное - рост составил на 11% (с 796 до 884 тенге);
  16. картофель - рост составил на 0,6% (с 154 до 155 тенге);
Снижение цен:
  1. морковь - цена понизилась на 1,3% (с 154 до 152 тенге);
  2. капуста - цена понизилась на 18,7% (с 123 до 100 тенге);
Кроме того, спикер отметил, что ещё одна из причин роста цен обусловлена геополитической ситуацией в мире. В частности, из-за санкций, наложенных на соседние страны, изменилась логистика поставок товаров, увеличились дополнительные затраты и время доставки. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
продукты цены

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