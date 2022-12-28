Топ-5 продуктов, подорожавших почти вдвое в ЗКО за год

- Основной рост цен наблюдался на сахар, он в одно время подорожал почти на 50%. Россия с первого сентября открыла границы и теперь его импортируют. Сейчас сахар продают и по 420 тенге, когда летом цена доходила до 800 тенге за килограмм. Рис также завозится из России и он подорожал практически на 50%. Ещё подскочила в цене гречка. То есть это те продукты, которые у нас не производятся. В первую очередь мы связываем рост цен с курсом рубля. У нас оптовики завозят продукты в больших объёмах и конвертацию делают через банк, цена на это достаточно высокая. Тут наблюдаются большие издержки. Сейчас курс рубля стабильный, надеемся, что цены повышаться не будут. Продукция закуплена, имеется резервный фонд, - пояснил он.Также в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО предоставили таблицу о повышенных ценах по сравнению с началом 2022 года. Стоит отметить, рост цен зафиксирован по 16 позициям из 19.
- Сахар - рост составил на 53% (с 292 до 447 тенге);
- рис - рост составил на 41% (с 237 до 335 тенге);
- яйца куриные - рост составил на 40% (с 364 до 510 тенге);
- соль - рост составил на 37,8% (с 45 до 62 тенге);
- крупа гречневая - рост составил на 35% (с 393 до 532 тенге);
- масло сливочное (жирностью 72,5%) - рост составил на 34,8% (с 2380 до 3 209 тенге);
- мясо кур - рост составил на 33,8% (с 875 до 1 171 тенге);
- макаронные изделия - рост составил на 32,7% (с 226 до 300 тенге);
- лук - рост составил на 28% ( с 96 до 123 тенге);
- кефир (жирностью 2,5%) - рост составил на 19,5% (с 261 до 312 тенге);
- творог - рост составил на 15% ( с 1 335 до 1 535 тенге);
- молоко (жирностью 2,5%) - рост составил на 14,5% (с 241 до 276 тенге);
- хлеб из муки 1 сорта - рост составил на 12,5% (с 160 до 180 тенге);
- говядина - рост составил на 11,8% 1 900-2 125
- масло подсолнечное - рост составил на 11% (с 796 до 884 тенге);
- картофель - рост составил на 0,6% (с 154 до 155 тенге);
- морковь - цена понизилась на 1,3% (с 154 до 152 тенге);
- капуста - цена понизилась на 18,7% (с 123 до 100 тенге);