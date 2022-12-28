Топ-5 продуктов, подорожавших почти вдвое в ЗКО за год

По большей части, это продукты, которые в области не производятся, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Бауыржан Саткалиев, их ведомство проводит мониторинг цен на социально-значимые товары (19 наименований) на постоянной основе. Также они реагируют на жалобы жителей о повышении цен на продукты не из списка СЗПТ и выявляют причину их роста. - Основной рост цен наблюдался на сахар, он в одно время подорожал почти на 50%. Россия с первого сентября открыла г