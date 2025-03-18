Обвиняемых в мошенничестве топ-менеджеров «Бипэк Авто – Азия Авто» освободили в зале суда

В суде №2 Усть-Каменогорска вынесли решение по делу бывших топ-менеджеров компаний «Азия Авто» и «БИПЭК АВТО». Следствие длилось больше трёх лет, передает yk.kz. В сентябре 2021 года задержали Дмитрия Борзых, Константина Лобанова, Андрея Рябца, Елену Кузьмину, Ержана Мандиева, Александра Толстикова, Игоря Потапова и Галину Мокину. Сначала они находились в СИЗО, затем часть из них перевели в спецотдел СИЗО, а позже доставили в Астану, где подсудимые заявляли о пытках.

Последние месяцы бывшие топ-менеджеры находились под домашним арестом. Их обвиняли в мошенничестве, отмывании денег и неуплате налогов. В суде изучили 140 томов материалов.

Судья Жанар Енсебаева признала Елену Кузьмину и Игоря Потапова невиновными. По одному из обвинений также оправдали Ержана Мандиева. Остальных признали виновными. Однако, учитывая время, проведённое в СИЗО и под домашним арестом, их освободили в связи с отбытием наказания. Иск банка Jusan на 66 миллиардов тенге отклонили. Решение о конфискации имущества отменили.

Напомним, в 2021 году в Уральске многие владельцы автомобилей жаловались, что не могут получить гарантийное обслуживание, заменить масло или отремонтировать машины. Тогда стало известно о банкротстве АО «БИПЭК АВТО». Позже основателя группы компаний миллиардера Анатолия Балушкина объявили в розыск в Казахстане. Его тоже подозревали в мошенничестве.