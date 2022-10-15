По информации пресс-службы КНБ РК, с 8 по 11 октября этого года пограничники КНБ в железнодорожном пункте пропуска «Жайык» Западно-Казахстанской области предотвратили незаконный вывоз нефтепродуктов с территории Казахстана. Транспортировка 20-ти железнодорожных цистерн с топливом осуществлялась грузовыми железнодорожными составами под видом растворителя битумных лаков «Уайт-спирит». Задержанный груз по компетенции передали в Департамент государственных доходов по ЗКО, где принят процессуальное решение. Отметим, что в Казахстане временно действуют ограничения на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.