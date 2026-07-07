Торнадо и ураганный ветер убили восемь человек

Мощные грозы, торнадо и шквалистый ветер привели к гибели людей в центральной части Китая. В результате стихии, обрушившейся на восточные районы провинции Хубэй, погибли по меньшей мере восемь человек, еще один считается пропавшим без вести, передает МойГород со ссылкой на СИНЬХУА Новости.

По информации местных властей, непогода накрыла регион вечером в понедельник. С 19:00 до 23:00 интенсивные грозы и сильный ветер прошли по городам Хуанши, Хуанган, Эчжоу и Сяньнин. В отдельных районах скорость ветра достигала 13 баллов по китайской шкале. Также в ряде населенных пунктов были зафиксированы торнадо, повредившие жилые дома и объекты инфраструктуры.

Наиболее сложная ситуация сложилась в районе Хуанчжоу города Хуангана. По данным местного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, мощные конвективные явления в считанные минуты охватили три микрорайона, оставив после себя масштабные разрушения.

По состоянию на утро вторника число пострадавших возросло до 275 человек. Кроме того, 408 жителей были эвакуированы в безопасные районы.

Спасательные и аварийно-восстановительные работы продолжаются.