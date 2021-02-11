Торжество с участием 100 человек проводили в ресторане Атырау

Ранее в этом увеселительном заведении уже были выявлены нарушение ограничительных мер, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. 10 февраля в 16.30 члены мониторинговой группы и сотрудники полиции установили, что в ресторане "Султан Холл" по улице Баймуханова проводится массовое мероприятие. В торжестве участвовали около 100 человек. – Стоит отметить, что этот ресторан ранее был выявлен за нарушение карантинного режима. Собранные документы по данному факту будут направлены в Атырауское городское санитарно-эпидемиологическое управление. Работа в этом направлении продолжается, - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.