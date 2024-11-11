Тот самый «Shine Мускат»: сколько стоит «корейский» виноград в Уральске

Вслед за дубайским шоколадом в тренды вошел мускатный виноград. Этот удивительный сорт, выведенный в Японии, быстро стал хитом в Южной Корее и теперь завоевывает внимание пользователей TikTok по всему миру, включая Казахстан.

Вслед за дубайским шоколадом в тренды вошел мускатный виноград. Этот удивительный сорт, выведенный в Японии, быстро стал хитом в Южной Корее и теперь завоевывает внимание пользователей TikTok по всему миру, включая Казахстан.

Виноград приятно хрустит и намного слаще обычного. TikTok заполонили ролики, в которых популярные блогеры пробуют эту зелёную ягоду, делятся впечатлениями и вызывают неподдельный интерес у своих подписчиков.

В социальных сетях в последнее время весьма активно продвигается этот сорт винограда, устраиваются вирусные челленджи и ASMR-видео. Вокруг аппетитной ягоды возник настоящий ажиотаж. Если ещё недавно цена за килограмм винограда составляла порядка 2000-3000 тенге, то в последнее время она выросла в два раза и даже более.

Например, в маркетплейсах Уральска за килограмм винограда просят от 3900 до 5000 тенге. И даже объявили акцию.

— Только три дня виноград «Шайн Мускат» по цене 3900 тенге вместо 5500. Успейте воспользоваться выгодным предложением и закажите доставку прямо сейчас, - говорится в тексте объявления.

Тем временем, в Актау цена может достигать 10 000 тенге. В Атырау и Актобе стоимость варьируется от 3000 до 6000 тенге, в то время как в Алматы можно найти предложения за 3500-5000 тенге за килограмм, а в Астане ценник стартует от 6500 тенге на рынке и доходит до 9000 тенге в некоторых магазинах.

Однако с этим ажиотажем пришли и проблемы. Из-за высокого спроса многие продавцы начали завышать цену, а некоторые даже стали продавать другие сорта винограда, вводя покупателей в заблуждение.

— «Сейчас я в Гуанчжоу, его здесь много, 400-700 тенге за 1 кг. Он реально вкусный и без косточек», «Ничего вкусного, ощущение что парафин, лучше нашего южного столового местного винограда - осенью нет», «Я лучше за такие деньги мясо куплю или казы», «Недавно читала, что он сильно напичкан пестицидами и в Китае он предназначен для свиней», - пишут в комментариях пользователи соцсетей.

По информации National Agriculture and Food Research Organization, виноград «Shine Мускат» был выведен в 1988 году в Японии. Сорт получился в результате скрещивания двух японских виноградарских сортов — Akitsu-21 и Hakunan. В отличие от других сортов, он очень устойчив к внешним условиям, что делает его идеальным для транспортировки. Виноград отличается насыщенным вкусом, который сочетает в себе мускатные нотки. Ягоды крупные, с хрустящей текстурой и удивительной сочностью, имеют низкую кислотность. Кожура у него прочная, но при этом тонкая, а сами ягоды легко отделяются от косточек.

Хотя изначально сорт был популярен в Японии, настоящую известность виноград получил в Южной Корее, где его начали активно выращивать и экспортировать. Одним из факторов его популярности стала массовая интеграция в корейскую поп-культуру, включая дорамы и различные шоу, где этот виноград часто появляется в кадре.

Сегодня этот виноград можно увидеть не только в Корее, но и в других странах, включая Китай и Казахстан, где его также начинают активно выращивать и поставлять.