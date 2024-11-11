Крушение вертолета в Актобе: погибшего офицера проводили в последний путь

В Актобе простились с погибшим в крушении вертолета в Актюбинской области офицером-инструктором авиационной эскадрильи военного института сил воздушной обороны майором Батыром Уразымбетовым.

В Актобе простились с погибшим в крушении вертолета в Актюбинской области офицером-инструктором авиационной эскадрильи военного института сил воздушной обороны, майором Батыром Уразымбетовым. Об этом сообщили в министерстве обороны Казахстана.

Церемония прощания с летчиком, погибшим при выполнении учебно-тренировочного полета, прошла в стенах Военного института Сил воздушной обороны. В ней приняло участие руководство сил воздушной обороны, коллектив летного вуза, родные и близкие трагически погибшего офицера. У 36-летнего майора остались жена и двое детей.

– Память о летчике, погибшем при исполнении воинского долга, будет жить вечно в сердцах родных и сослуживцев, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, трагедия произошла 9 ноября в районе поселка Сарыжар Актюбинской области. Во время учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 Военного института Сил воздушной обороны. На борту находилось три члена экипажа. Один из них скончался. Предварительная причина авиационного инцидента - техническая неисправность.

Майор Уразымбетов окончил Военный институт Сил воздушной обороны в 2009 году, получив специальность «Самолеты, вертолеты и авиационные двигатели». Он служил на разных должностях и имел большой опыт работы с вертолетом Ми-8, общий налет превышал 500 часов.

При жесткой посадке также пострадали майор Бибарыс Ибраев, командир авиационной эскадрильи, и старший лейтенант Рустем Нигметов, старший летчик-инструктор учебного центра. Заместитель главного врача многопрофильной областной больницы сообщил, что их состояние оценивается как стабильно тяжелое.