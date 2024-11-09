В минобороны РК назвали имя погибшего при крушении вертолета в Актобе

Майор Уразымбетов окончил Военный институт Сил воздушной обороны в 2009 году, получив специальность "Самолеты, вертолеты и авиационные двигатели". Он служил на разных должностях и имел большой опыт работы с вертолетом Ми-8, общий налет превышал 500 часов. У него остались жена и двое детей.

Во время учебного-тренировочного полета в Актюбинской области трагически погиб офицер-инструктор авиационной эскадрильи Военного института Сил воздушной обороны, 36-летний майор Уразымбетов Батыр Кайратович, сообщили в министерстве обороны РК.

Майор Уразымбетов окончил Военный институт Сил воздушной обороны в 2009 году, получив специальность "Самолеты, вертолеты и авиационные двигатели". Он служил на разных должностях и имел большой опыт работы с вертолетом Ми-8, общий налет превышал 500 часов. У него остались жена и двое детей.

При жесткой посадке также пострадали майор Бибарыс Ибраев, командир авиационной эскадрильи, и старший лейтенант Рустем Нигметов, старший летчик-инструктор учебного центра. Заместитель главного врача многопрофильной областной больницы сообщил, что их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

— У одного выявлена сочетанная травма, подвывих С2 позвонка и термический ожог кисти. У второго пациента перелом грудины, ушиб легких и пневмоторакс. Также имеется термический ожог предплечья. Пациенты оба стабильные, состояние у них в динамике без ухудшения, они сейчас на стадии обследования и лечения находятся. Они в сознании, — сказано в сообщении.

Министерство обороны оказывает поддержку семьям погибшего и пострадавших. Напомним, что причиной крушения вертолета могла стать техническая неисправность. Ведется расследование.