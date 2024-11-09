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Происшествия Социум Здоровье

Близ Актобе упал вертолет. Один человек погиб, двое ранены

На место происшествия направили силы и средства ДЧС: 5 единиц техники и 23 человека личного состава. Прибывшие на место спасатели МЧС ликвидировали возгорание. В вертолете МИ-8 было 3 человека, один погиб.
Жулдызхан Хасангалиева
Близ Актобе упал вертолет. Один человек погиб, двое ранены

Происшествие случилось 9 ноября в 11:40. Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, на 112 поступило сообщение о "жёсткой посадке"  вертолета в районе села Сарыжар Мартукского района. Воздушное судно, предположительно, принадлежит министерству обороны РК.

На место происшествия направили силы и средства ДЧС: 5 единиц техники и 23 человека личного состава. Прибывшие на место спасатели МЧС ликвидировали возгорание. В вертолете МИ-8 было 3 человека, один погиб.

Двоих пострадавших на самолете ЯК-40 ВИСВО МО РК доставили в Актобе.

Позже в министерстве обороны подтвердили информацию о катастрофе. Выяснилось, что во время учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 Военного института Сил воздушной обороны.

— Предварительная причина авиационного инцидента - техническая неисправность. Обстоятельства происшествия  выясняются. На месте работает межведомственная оперативная группа. Руководство Вооруженных сил и командование Сил воздушной обороны  выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего  военнослужащего. Его родным, а также пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, — говорится в официальном сообщении ведомства. 

В управлении здравоохранения Актюбинской области сообщили, что один пострадавший скончался до приезда 103.

— Пациенты в сознании, отвечают на вопросы. На месте двоих пациентов осмотрели медики неотложки Мартукской райбольницы. В Актобе на аэродроме пациентов встретили две реанимационные бригады. С ожогами их доставили в многопрофильную областную больницу.  Обследование продолжается, — рассказали в облздраве.

Фарида ЗАРИП

Фото ДЧС Актюбинской области 

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