Причиной крушения вертолета в Актобе могла стать техническая неисправность-минобороны РК

По версии минобороны, причиной падения вертолёта могла стать техническая неисправность. На борту вертолёта находились трое человек, один из них погиб. Двое пострадавших госпитализированы их состояние стабильно тяжелое.

По поручению министра обороны РК на место происшествия прибыла специальная комиссия во главе с заместителем министра обороны. По предварительным данным, причиной авиационного инцидента могла стать техническая неисправность. Окончательные выводы будут сделаны по результатам следственных мероприятий.

— Пострадавшие члены экипажа обеспечены всей необходимой медицинской помощью и находятся под наблюдением специалистов. Родственникам погибшего военнослужащего будет оказана материальная помощь и всесторонняя поддержка. Вертолеты Ми-8 стоят на вооружении Сил воздушной обороны с момента обретения независимости. Этот тип техники используется более чем в 50 странах мира и благодаря своей многофункциональности и надежности является одним из самых востребованных вертолетов. На данном вертолете последний капитальный ремонт был выполнен в 2023 году на базе “Авиационно-ремонтного завода 405” в Алматы. Все регламентные работы, включая предполетную подготовку, были выполнены в полном соответствии с установленными нормативами,— сообщили в минобороны.

В ведомстве отметили, что экипаж вертолета имел значительный опыт и был профессионально подготовлен для выполнения задач в сложных метеорологических условиях, включая действия в экстренных ситуациях.

По факту падения вертолёта в Актюбинской области завели уголовное дело. На месте происшествия работают следственные органы.