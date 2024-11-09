Причиной крушения вертолета в Актобе могла стать техническая неисправность-минобороны РК

По поручению министра обороны РК на место происшествия прибыла специальная комиссия во главе с заместителем министра обороны. По предварительным данным, причиной авиационного инцидента могла стать техническая неисправность. Окончательные выводы будут сделаны по результатам следственных мероприятий.
— Пострадавшие члены экипажа обеспечены всей необходимой медицинской помощью и находятся под наблюдением специалистов. Родственникам погибшего военнослужащего будет оказана материальная помощь и всесторонняя поддержка. Вертолеты Ми-8 стоят на вооружении Сил воздушной обороны с момента обретения независимости. Этот тип техники используется более чем в 50 странах мира и благодаря своей многофункциональности и надежности является одним из самых востребованных вертолетов. На данном вертолете последний капитальный ремонт был выполнен в 2023 году на базе “Авиационно-ремонтного завода 405” в Алматы. Все регламентные работы, включая предполетную подготовку, были выполнены в полном соответствии с установленными нормативами,— сообщили в минобороны.
В ведомстве отметили, что экипаж вертолета имел значительный опыт и был профессионально подготовлен для выполнения задач в сложных метеорологических условиях, включая действия в экстренных ситуациях.
По факту падения вертолёта в Актюбинской области завели уголовное дело. На месте происшествия работают следственные органы.