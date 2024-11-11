12-летняя девочка выпрыгнула из окна многоэтажки в Атырау

Случай произошел 9 ноября. 12-летняя девочка, ученица школы-лицея Binom, выпрыгнула из окна многоэтажного дома. Сейчас она находится в реанимации.

Случай произошел 9 ноября. 12-летняя девочка, ученица школы-лицея Binom, выпрыгнула из окна многоэтажного дома. Сейчас она находится в реанимации.

– Правоохранительные органы тщательно проверяют и выясняют все обстоятельства происшествия. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия, - сообщили в полиции.

По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, по факту попытки суицида несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее генеральная прокуратура Казахстана начала расследования по факту доведения подростков до самоубийств. 3 октября прокуратура Алматы сообщила о выявлении Telegram-канала с командами суицидальной направленности. Генпрокурор рассказал, что они проверили сомнительные сайты и начали играть со злоумышленниками вместо детей. Отмечается, что в целом, на фоне влияния соцсетей на суицидальную активность детей, прокуроры добились блокировки 15 тысяч вредоносных сайтов и ссылок.

В целом ситуация с суицидами в Казахстане в последние годы фактически не меняется. По данным аналитиков, из жизни добровольно уходят от 3,5 тысяч до 4 тысяч человек в год. За 12 месяцев прошлого года самоубийства в Казахстане совершили около 3,7 тысяч человек. Из них 234 человека были несовершеннолетними.