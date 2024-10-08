Генпрокуратура начала три расследования по факту доведения детей до суицида

Генеральная прокуратура Казахстана начала три собственных расследования по факту доведения подростков до самоубийств.

Генеральная прокуратура Казахстана начала три собственных расследования по факту доведения подростков до самоубийств.

— За пропаганду самоубийства в интернете прокуратурой начато три досудебных расследования по статье 313-1 УК. Поручил расследовать уголовные дела спецпрокурорам, - сообщил генпрокурор Берик Асылов в соцсети Х.

По его словам, будут проверены участники и администраторы нескольких Telegram-каналов касательно контента, толкнувшего детей на суицид.

Напомним, 3 октября прокуратура Алматы сообщила о выявлении Telegram-канала с командами суицидальной направленности. Генпрокурор рассказал, что они проверили сомнительные сайты и начали играть со злоумышленниками вместо детей.

Отмечается, что в целом, на фоне влияния соцсетей на суицидальную активность детей, прокуроры добились блокировки 15 тысяч вредоносных сайтов и ссылок.

Ранее мы сообщали, что ситуация с суицидами в Казахстане в последние годы фактически не меняется. По данным аналитиков, из жизни добровольно уходят от 3,5 тысяч до 4 тысяч человек в год. За 12 месяцев прошлого года самоубийства в Казахстане совершили около 3,7 тысяч человек. Из них 234 человека были несовершеннолетними.