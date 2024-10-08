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Происшествия

Генпрокуратура начала три расследования по факту доведения детей до суицида

Генеральная прокуратура Казахстана начала три собственных расследования по факту доведения подростков до самоубийств.
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Генпрокуратура начала три расследования по факту доведения детей до суицида

Генеральная прокуратура Казахстана начала три собственных расследования по факту доведения подростков до самоубийств.

— За пропаганду самоубийства в интернете прокуратурой начато три досудебных расследования по статье 313-1 УК. Поручил расследовать уголовные дела спецпрокурорам, - сообщил генпрокурор Берик Асылов в соцсети Х.

По его словам, будут проверены участники и администраторы нескольких Telegram-каналов касательно контента, толкнувшего детей на суицид.

Напомним, 3 октября прокуратура Алматы сообщила о выявлении Telegram-канала с командами суицидальной направленности. Генпрокурор рассказал, что они проверили сомнительные сайты и начали играть со злоумышленниками вместо детей.

Отмечается, что в целом, на фоне влияния соцсетей на суицидальную активность детей, прокуроры добились блокировки 15 тысяч вредоносных сайтов и ссылок.

Ранее мы сообщали, что ситуация с суицидами в Казахстане в последние годы фактически не меняется. По данным аналитиков, из жизни добровольно уходят от 3,5 тысяч до 4 тысяч человек в год. За 12 месяцев прошлого года самоубийства в Казахстане совершили около 3,7 тысяч человек. Из них 234 человека были несовершеннолетними.

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