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Социум

Товары на миллиард тенге по поддельным документам не дали вывезти из ЗКО

Сотрудники отдела экспортного контроля департамента госдоходов Западно-Казахстанской области пресекли 20 фактов вывоза товаров по поддельным документам на сумму более 1 миллиарда тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на руководителя отдела Ерболата Гайнешева. Иллюстративное фото из архива "МГ" В среднем через пункт пропуска «Сырым» проходит от 1200 до 1600 грузовых автотранспортных средств. По объемам грузопотока пропускной пункт лидирует в РК. Его инфраструктура позволяет запускать одновременно на территорию 30 грузовиков на въезд и 20 на выезд. - Было выявлено 304 факт
gorod
Товары на миллиард тенге по поддельным документам не дали вывезти из ЗКО
Сотрудники отдела экспортного контроля департамента госдоходов Западно-Казахстанской области пресекли 20 фактов вывоза товаров по поддельным документам на сумму более 1 миллиарда тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на руководителя отдела Ерболата Гайнешева.
Товары на миллиард тенге по поддельным документам не дали вывезти из ЗКО
Товары на миллиард тенге по поддельным документам не дали вывезти из ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" В среднем через пункт пропуска «Сырым» проходит от 1200 до 1600 грузовых автотранспортных средств. По объемам грузопотока пропускной пункт лидирует в РК. Его инфраструктура позволяет запускать одновременно на территорию 30 грузовиков на въезд и 20 на выезд. - Было выявлено 304 факта нарушений, когда товар ввозили несуществующим получателям. Проверки выявили истинных получателей. Взыскано штрафов на 5,3 миллиона тенге. По результатам проверки рисковых экспортеров на 44 перевозчика наложен штраф на сумму 1,2 миллиона тенге. Дополнительно обеспечено поступление НДС в бюджет на сумму 45 миллионов тенге, - отметил Ерболат Гайнешев. С начала года сотрудники экспортного контроля пресекли 503 факта, по которым введены ограничения по экспорту. Из них 23 факта провоза цветных и черных металлов, 163 по вывозу нефтепродуктов, 5 – макулатуры, 7- лесоматериала. - Было выявлено 54 факта вызоза средств индивидуальной защиты. Это 6,7 млн штук масок, 8905 пар перчаток, более 40 тысяч штук антисептиков, более тысячи штук защитных костюмов. Большая часть товаров была безвозмездно передана оперативному штабу, - отметил Ерболат Гайнешев. В целом в 2020 году в пунктах пропуска прошли мониторинг более 450 тысяч автотранспортных средств. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Руслан АЛИМОВ
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