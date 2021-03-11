Товары на миллиард тенге по поддельным документам не дали вывезти из ЗКО

Сотрудники отдела экспортного контроля департамента госдоходов Западно-Казахстанской области пресекли 20 фактов вывоза товаров по поддельным документам на сумму более 1 миллиарда тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на руководителя отдела Ерболата Гайнешева. Иллюстративное фото из архива "МГ" В среднем через пункт пропуска «Сырым» проходит от 1200 до 1600 грузовых автотранспортных средств. По объемам грузопотока пропускной пункт лидирует в РК. Его инфраструктура позволяет запускать одновременно на территорию 30 грузовиков на въезд и 20 на выезд. - Было выявлено 304 факт