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Бизнес-новости

Toyota Fortuner – рожденный в Казахстане

В минувшую субботу компания «HAZAR MOTORS» приготовила для горожан просто незабываемый подарок – тест–драйв на новом внедорожнике Toyota Fortuner на полигоне Военно–технической школы. Поучаствовать в испытании новинки решили корреспонденты газеты «Мой город». Сделано в Казахстане Новый внедорожник Toyota Fortuner сошел с конвейера казахстанского производителя летом прошлого года и за столь короткий срок смог завоевать любовь и уважение многих казахстанских автолюбителей. – «Тойота Мотор Казахстан» гордится новым Fortuner, потому что он был сделан в Казахстане, – говорит генеральный менеджер ТО
Marat
Toyota Fortuner – рожденный в Казахстане
В минувшую субботу компания «HAZAR MOTORS» приготовила для горожан просто незабываемый подарок – тест–драйв на новом внедорожнике Toyota Fortuner на полигоне Военно–технической школы. Поучаствовать в испытании новинки решили корреспонденты газеты «Мой город».
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 Сделано в Казахстане Новый внедорожник Toyota Fortuner сошел с конвейера казахстанского производителя летом прошлого года и за столь короткий срок смог завоевать любовь и уважение многих казахстанских автолюбителей. – «Тойота Мотор Казахстан» гордится новым Fortuner, потому что он был сделан в Казахстане, – говорит генеральный менеджер ТОО «Тойота Мотор Казахстан» Марсио ДИВИАНЕ. – Он был собран руками казахстанцев. Но хочу отметить, что автомобиль имеет 100% качество «Тойоты». Мы всегда ставим логотип «Тойоты», если полностью уверены в 100% качестве. Этот автомобиль был адаптирован специально для Казахстана. Он имеет специальную систему «холодный пакет», который предназначен для климата Казахстана, а также пакет, который используется для тяжелых дорог Казахстана. У вас есть великолепная возможность проверить их в деле на тест–драйве. Единственной просьбой генерального менеджера было сделать автомобили максимально грязными, то есть проверить качество авто по максимуму.
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 Мощный и спортивный Это не первое преображение, которое претерпела данная модель автомобиля. Так, два фейслифтинга прошли в 2008 и 2011 годах, но кардинальные изменения у автомобиля появились лишь на конвейере казахстанского автозавода. Он стал мощнее и спортивнее, а также получил комфортный, роскошный салон. Большой акцент был сделан на безопасности кузова. – Данный автомобиль оснащен двигателем с объемом 2,7, мощностью 160 лошадиных сил, – поясняет руководитель отдела продаж ТОО «Hazar Motor» Айгуль МАРТЫНЕНКО. – Он имеет систему DOHC и работает с усовершенствованным механизмом газораспределения VVT–i, повышающим эффективность использования топлива и улучшающим динамические характеристики, а именно плавность хода. Двигатель модели работает в паре с 5–ступенчатой механической коробкой передач и 4–ступенчатой автоматической коробкой передач «автоматом». Это очень комфортабельный и безопасный внедорожник для семьи. Имеет активную и пассивную системы безопасности, что немаловажно на наших дорогах. Его легкий кузов поглощает колебания, что способствует гашению удара при переднем или боковом столкновении. А также при лобовом столкновении удар на себя возьмут бампер и рама. Как видите, в самой конструкции кузова продуманы всевозможные опасности при столкновении.
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 Проверка на качество Новый внедорожник решили испытать на полигоне Военно–технической школы, перед которым всех собравшихся ожидало яркое развлекательное шоу с розыгрышем призов, конкурсами и угощением. После официальной части началось самое интересное – тест–драйв, пройти который было немало желающих. Так, мы сбились со счета на сотом претенденте. Автомобиль должен был пройти проверку на выносливость, где его ожидали объезд препятствий, неровная дорога из битого кирпича, классическая змейка, подъем в гору, и, конечно же, «купание» в огромных лужах жидкой грязи. Одним словом – настоящее бездорожье. – У меня уже есть такой автомобиль, правда, коробка автомат, – говорит один из испытателей Аслан. – Купил месяц назад, очень доволен. Хотел попробовать механику. Автомобиль довольно надежный, комфортабельный, что тоже немаловажно, когда едешь, например, за город. Не пожалел, что купил именно Toyota Fortuner.
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 В кредит и рассрочку Опросив с десяток водителей–экспертов, мы окончательно убедились, что те остались довольны автомобилем, а многие спешили узнать о том, возможно ли приобрести авто в кредит. Как пояснили менеджеры компании, автомобили можно приобрести за наличный расчет, по перечислению, в кредит и рассрочку. А также как отметил в своей речи Марсио ДИВИАНЕ, они намерены активно поддерживать отечественного производителя и планируют предоставлять специальное финансирование для данного автомобиля через TFS (Тойота банк), которое имеет кредитование в 6%. Представитель TFS находится в салоне «Тойота Центр Уральск».
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 Стоимость – не главное Стоимость Toyota Fortuner, произведенной в Казахстане, варьируется от 32 200 до 39 500 условных единиц в зависимости от комплектации. На сегодняшний день Toyota Fortuner предлагается в трех комплектациях: «Комфорт» – с механической коробкой передач, «Элеганс» и «Престиж» – с коробкой автомат. Автомобиль также доступен в пяти цветовых вариациях кузова и одном цвете интерьера. Но, как говорят сами водители, стоимость – не главное. – Меня очень порадовал салон автомобиля. Он просто шикарный, с тремя рядами сидений, причем второй и третий ряд трансформируются по необходимости, что очень удобно, а также имеет современную аудиосистему с разъемами USB и AUX, в общем, очень удобно, комфортно и все продумано. И мне, как женщине, приятно, что сделано все со вкусом, вставки под дерево органично вписываются в дизайн авто. Думаю, что тут главное - не стоимость, а комфорт и надежность, – поделилась впечатлением водитель Анна.
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 Записаться на тест–драйв можно в «Тойота Центр Уральск» по адресу: проспект Евразия, 246/6, по телефону: 30–77–77, или на сайте www.toyota–uralsk.kz
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