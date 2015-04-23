Toyota Fortuner – рожденный в Казахстане

В минувшую субботу компания «HAZAR MOTORS» приготовила для горожан просто незабываемый подарок – тест–драйв на новом внедорожнике Toyota Fortuner на полигоне Военно–технической школы. Поучаствовать в испытании новинки решили корреспонденты газеты «Мой город». Сделано в Казахстане Новый внедорожник Toyota Fortuner сошел с конвейера казахстанского производителя летом прошлого года и за столь короткий срок смог завоевать любовь и уважение многих казахстанских автолюбителей. – «Тойота Мотор Казахстан» гордится новым Fortuner, потому что он был сделан в Казахстане, – говорит генеральный менеджер ТО