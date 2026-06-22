Трамп представил свой новый роскошный самолет стоимостью 400 млн долларов

Президент США Дональд Трамп представил новый самолёт Air Force One, который уже называют его «летающим Белым домом». Речь идёт о Boeing 747-8, ранее переданном Катаром и полностью переоборудованном по заказу Министерства обороны США, передает МойГород со ссылкой на NBC News.

Выступая на базе Эндрюс под Вашингтоном, Трамп подчеркнул, что самолёт отличается беспрецедентным уровнем комфорта и оснащения. По его словам, это «самый роскошный самолёт в мире», а его интерьер и технические характеристики производят сильное впечатление. Президент отметил, что обновлённый борт способен летать быстрее и дальше, чем предыдущие версии Air Force One.

В ВВС США уточнили, что модернизация коснулась прежде всего систем безопасности, связи и логистики. При этом актуальные изображения салона пока не опубликованы. Известно лишь, что ранее самолёт, принадлежавший катарской правящей семье, уже отличался дорогой отделкой, и новый интерьер во многом сохранит этот роскошный стиль.

Стоимость самолёта на момент передачи Катаром оценивалась примерно в 400 миллионов долларов. После модернизации, по оценкам экспертов и ряда СМИ, она могла вырасти до одного миллиарда долларов.

Ожидается, что новый Air Force One впервые покажут широкой публике на авиашоу в честь 250-летия независимости США 4 июля. Сам Трамп планирует впервые использовать самолёт в начале июля для перелёта на саммит НАТО в Анкаре.