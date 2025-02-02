Трамп призвал Канаду стать «51-м штатом» Америки

Американский лидер добавил, что этот шаг принесет «гораздо более низкие налоги и лучшую военную защиту для народа Канады».

Это высказывание обострило напряженность в отношениях стран.

Трамп подкрепил свои слова тем, что Соединенные Штаты платят «сотни миллиардов долларов на субсидирование Канады». Судя по всему, он имел в виду дефицит торгового баланса США с соседом.

«Поэтому Канада должна стать нашим заветным 51-м штатом», — написал он на своей платформе в социальных сетях Truth.

Американский лидер добавил, что этот шаг принесет «гораздо более низкие налоги и лучшую военную защиту для народа Канады».

Ранее мы писали, что премьер-министр Британии отказался от подаренных Трампом бейсболок.