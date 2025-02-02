Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум Экономика

Трамп призвал Канаду стать «51-м штатом» Америки

Американский лидер добавил, что этот шаг принесет «гораздо более низкие налоги и лучшую военную защиту для народа Канады».
gorod
Трамп призвал Канаду стать «51-м штатом» Америки

Это высказывание обострило напряженность в отношениях стран. 

Трамп подкрепил свои слова тем, что Соединенные Штаты платят «сотни миллиардов долларов на субсидирование Канады». Судя по всему, он имел в виду дефицит торгового баланса США с соседом.

Главный баннер

«Поэтому Канада должна стать нашим заветным 51-м штатом», — написал он на своей платформе в социальных сетях Truth.

Американский лидер добавил, что этот шаг принесет «гораздо более низкие налоги и лучшую военную защиту для народа Канады».

Ранее мы писали, что премьер-министр Британии отказался от подаренных Трампом бейсболок.

налоги США военная техника 2025 канада дональд трамп

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article