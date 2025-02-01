Премьер-министр Британии отказался от подаренных Трампом бейсболок

26 сентября Стармеру были подарены две бейсбольные кепки с автографом Трампа.

По информации Oxu.Az, об этом об этом свидетельствует министерский реестр пожертвований.

26 сентября Стармеру были подарены две бейсбольные кепки с автографом Трампа. Бейсболки хранятся в министерстве. Из министерского кодекса Великобритании следует, что правительственные чиновники должны декларировать подарки, стоимость которых превышает 140 фунтов стерлингов (90 044 тенге) и представительские расходы. Также они могут направить подарки в министерство или оставить себе при условии оплаты разницы между стоимостью и 140 фунтами.

В правительстве отрицают наличие в этом злого умысла по отношению к американскому президенту.