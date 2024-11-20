Бывший директор АНПЗ избежал тюремного заключения

В суде №2 Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении экс-генерального директора ТОО «АНПЗ», обвиняемого в ненадлежащем исполнении своих полномочий.

В суде №2 Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении экс-генерального директора ТОО «АНПЗ», обвиняемого в ненадлежащем исполнении своих полномочий.

- Подсудимый, являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, не обеспечил исполнение требований закона и устава предприятия по эффективному функционированию систем и принятию решений по производственным вопросам, имея возможность принять меры по ремонту теплообменника в рамках гарантийных обязательств ТОО-подрядчика, объявил тендер о закупе работ по ремонту, - говорится в сообщении суда.

Согласно материалам дела, в период с 2022 по 2023 годы Досмуратов необоснованно выделил 2 млрд тенге на ремонт технологического оборудования, несмотря на действующий гарантийный срок от поставщика. Эти средства были направлены на заключение дополнительных контрактов, включая ремонт теплообменника.

Суд признал Досмуратова виновным по части 2 статьи 371 Уголовного кодекса РК («Недобросовестное отношение к службе»). Однако, согласно части 1 статьи 71 УК РК, он был освобожден от уголовной ответственности из-за истечения срока давности.

- Законодательство устанавливает двухлетний срок давности для преступлений небольшой тяжести, к которым относится данное нарушение, пояснили в пресс-службе суда.

Тем не менее, суд обязал Досмуратова возместить ущерб в размере 2 млрд тенге в пользу государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, Мурат Досмуратов был назначен генеральным директором ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» в июле 2022 года. Однако в январе 2024 года он досрочно прекратил свои полномочия по собственному заявлению. Его сменил Галымжан Жусанбаев.

В феврале на предприятии произошел скандал, связанный с назначением нового руководителя. В Сети появилось обращение главного инженера АНПЗ, адресованное президенту, министру энергетики и руководителю АО НК «КазМунайГаз», в котором он обвинял генерального директора в создании напряженной обстановки на заводе, применении нецензурной лексики и подозревал руководство в возможных финансовых махинациях. В результате Галымжан Жусанбаев и главный инженер были уволены.

В марте этого года в средствах массовой информации появилась информация о том, что Досмуратов был помещен под домашний арест, что впоследствии было подтверждено в Атырауском областном суде. Летом 2024 года дело в отношении Мурата Досмуратова было завершено Агентством по финансовому мониторингу. Как сообщили в пресс-службе АФМ, расследование проводилось по факту злоупотребления служебными полномочиями, то есть их использованием в ущерб служебным интересам, что привело к тяжелым последствиям в виде значительного ущерба государству.