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Социум

АНПЗ опроверг слухи о расследовании в отношении руководства

Информацию распространяемую в соцсетях назвали попыткой дискредитировать завод и его сотрудников.
Жулдызхан Хасангалиева
АНПЗ опроверг слухи о расследовании в отношении руководства

Казахстанский портал Ulysmedia.kz со ссылкой на свои источники сообщил, что в отношении генерального директора Галымжана Жусанбаева предполагается расследование по статье «Получение взятки». По данным издания, в деле также фигурируют двое заместителей руководителя завода.

В АНПЗ эту информацию назвали попыткой дискредитировать завод и его сотрудников.

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— На текущий момент ТОО «АНПЗ» и его руководство не получали никаких официальных уведомлений или запросов от правоохранительных органов. Информация о якобы имеющемся расследовании – не более чем домыслы, направленные на подрыв репутации завода и его сотрудников, — сообщили в пресс-службе завода.

В пресс-службе также подчеркнули, что предприятие продолжает работать в штатном режиме, выполняя производственные задачи и строго соблюдая законодательство Республики Казахстан. 

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