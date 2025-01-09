АНПЗ опроверг слухи о расследовании в отношении руководства

Информацию распространяемую в соцсетях назвали попыткой дискредитировать завод и его сотрудников.

Казахстанский портал Ulysmedia.kz со ссылкой на свои источники сообщил, что в отношении генерального директора Галымжана Жусанбаева предполагается расследование по статье «Получение взятки». По данным издания, в деле также фигурируют двое заместителей руководителя завода.

В АНПЗ эту информацию назвали попыткой дискредитировать завод и его сотрудников.

— На текущий момент ТОО «АНПЗ» и его руководство не получали никаких официальных уведомлений или запросов от правоохранительных органов. Информация о якобы имеющемся расследовании – не более чем домыслы, направленные на подрыв репутации завода и его сотрудников, — сообщили в пресс-службе завода.

В пресс-службе также подчеркнули, что предприятие продолжает работать в штатном режиме, выполняя производственные задачи и строго соблюдая законодательство Республики Казахстан.