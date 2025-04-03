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Социум Экономика

Трамп ввёл торговые пошлины для казахстанских товаров

Таможенные пошлины США ввели в отношении 185 стран мира. Новые тарифы достигнут 50% для некоторых стран. Минимальный порог — 10%.
Кристина Кобина
Трамп ввёл торговые пошлины для казахстанских товаров

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме объявил о введении пошлин для 185 стран мира, в том числе Казахстана. Россия и Беларусь в этом списке не упоминаются.

Новые тарифы достигнут 50% для некоторых стран. Минимальный порог — 10%. Наибольшие пошлины — в 50% — вводятся в отношении Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон. 

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Для стран бывшего СССР введены разные размеры тарифов:

  • Молдавия — 31%
  • Казахстан — 27%;
  • Армения — 10%;
  • Азербайджан — 10%;
  • Грузия — 10%;
  • Узбекистан — 10%;
  • Туркменистан — 10%;
  • Кыргызстана — 10%;
  • Таджикистан — 10%;

Помимо стран бывшего СССР, тарифы затронут:

  • Китай — 34%;
  • Европейский союз — 20%;
  • Индия - 26%;
  • Вьетнам — 46%;
  • Тайвань — 32%;
  • Япония — 24%;
  • Южная Корея — 25%;
  • Таиланд — 36%;
  • Швейцария — 31%;
  • Индонезия — 32%;
  • Малайзия — 24%;
  • Камбоджа — 49%;
  • Великобритания — 10%;
  • Южная Африка — 30%;
  • Бразилия — 10%;
  • Бангладеш — 34%;
  • Сингапур — 10%;
  • Израиль — 17%;
  • Филиппины — 17%;
  • Чили — 10%;
  • Пакистан — 29%;
  • Шри-Ланка — 44%;
  • Казахстан — 27%;
  • Сербия — 37%;
  • Мадагаскар — 47%;
  • Мьянма — 44%;
  • Лаос — 48%.

Кроме того, США введут минимальный базовый тариф в размере 10% для других стран.

Ранее мы сообщали, что с 1 апреля казахстанские права стали недействительны в России.

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