Трамп ввёл торговые пошлины для казахстанских товаров

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме объявил о введении пошлин для 185 стран мира, в том числе Казахстана. Россия и Беларусь в этом списке не упоминаются.
Новые тарифы достигнут 50% для некоторых стран. Минимальный порог — 10%. Наибольшие пошлины — в 50% — вводятся в отношении Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон.
Для стран бывшего СССР введены разные размеры тарифов:
- Молдавия — 31%
- Казахстан — 27%;
- Армения — 10%;
- Азербайджан — 10%;
- Грузия — 10%;
- Узбекистан — 10%;
- Туркменистан — 10%;
- Кыргызстана — 10%;
- Таджикистан — 10%;
Помимо стран бывшего СССР, тарифы затронут:
- Китай — 34%;
- Европейский союз — 20%;
- Индия - 26%;
- Вьетнам — 46%;
- Тайвань — 32%;
- Япония — 24%;
- Южная Корея — 25%;
- Таиланд — 36%;
- Швейцария — 31%;
- Индонезия — 32%;
- Малайзия — 24%;
- Камбоджа — 49%;
- Великобритания — 10%;
- Южная Африка — 30%;
- Бразилия — 10%;
- Бангладеш — 34%;
- Сингапур — 10%;
- Израиль — 17%;
- Филиппины — 17%;
- Чили — 10%;
- Пакистан — 29%;
- Шри-Ланка — 44%;
- Казахстан — 27%;
- Сербия — 37%;
- Мадагаскар — 47%;
- Мьянма — 44%;
- Лаос — 48%.
Кроме того, США введут минимальный базовый тариф в размере 10% для других стран.
Ранее мы сообщали, что с 1 апреля казахстанские права стали недействительны в России.