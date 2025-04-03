Трамп ввёл торговые пошлины для казахстанских товаров

Таможенные пошлины США ввели в отношении 185 стран мира. Новые тарифы достигнут 50% для некоторых стран. Минимальный порог — 10%.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме объявил о введении пошлин для 185 стран мира, в том числе Казахстана. Россия и Беларусь в этом списке не упоминаются.

Новые тарифы достигнут 50% для некоторых стран. Минимальный порог — 10%. Наибольшие пошлины — в 50% — вводятся в отношении Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон.

Для стран бывшего СССР введены разные размеры тарифов:

Молдавия — 31%

Казахстан — 27%;

Армения — 10%;

Азербайджан — 10%;

Грузия — 10%;

Узбекистан — 10%;

Туркменистан — 10%;

Кыргызстана — 10%;

Таджикистан — 10%;

Помимо стран бывшего СССР, тарифы затронут:

Китай — 34%;

Европейский союз — 20%;

Индия - 26%;

Вьетнам — 46%;

Тайвань — 32%;

Япония — 24%;

Южная Корея — 25%;

Таиланд — 36%;

Швейцария — 31%;

Индонезия — 32%;

Малайзия — 24%;

Камбоджа — 49%;

Великобритания — 10%;

Южная Африка — 30%;

Бразилия — 10%;

Бангладеш — 34%;

Сингапур — 10%;

Израиль — 17%;

Филиппины — 17%;

Чили — 10%;

Пакистан — 29%;

Шри-Ланка — 44%;

Казахстан — 27%;

Сербия — 37%;

Мадагаскар — 47%;

Мьянма — 44%;

Лаос — 48%.

Кроме того, США введут минимальный базовый тариф в размере 10% для других стран.

Ранее мы сообщали, что с 1 апреля казахстанские права стали недействительны в России.