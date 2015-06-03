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Travelsystem сделала заявление о своем банкротстве

Одной из причин приостановки работы туристического оператора Travelsystem стало распространение на рынке слухов о якобы неустойчивом положении компании. Об этом говорится в сообщении туроператора, сообщает NUR.KZ. Иллюстративное фото с сайта www.ridus.ru «Сегодня, по решению генерального директора компании, туристический оператор «TRAVELSYSTEM» объявил о приостановлении своей деятельности. Среди причин этого вынужденного решения отсутствие продаж в течение последних двух недель, вызванное активно распространяемыми на рынке слухами по поводу устойчивости компании, и отсутствие текущей ликвиднос
Marat
Travelsystem сделала заявление о своем банкротстве
Одной из причин приостановки работы туристического оператора Travelsystem стало распространение на рынке слухов о якобы неустойчивом положении компании. Об этом говорится в сообщении туроператора, сообщает NUR.KZ.
Иллюстративное фото с сайта www.ridus.ru
Иллюстративное фото с сайта www.ridus.ru
 Иллюстративное фото с сайта www.ridus.ru «Сегодня, по решению генерального директора компании, туристический оператор «TRAVELSYSTEM» объявил о приостановлении своей деятельности. Среди причин этого вынужденного решения отсутствие продаж в течение последних двух недель, вызванное активно распространяемыми на рынке слухами по поводу устойчивости компании, и отсутствие текущей ликвидности», — говорится в пресс-релизе. Компания подчеркивает, что все туристы, находящиеся в настоящий момент за рубежом, обеспечены обратными билетами для возвращения в Казахстан. «Туристическим агентствам, которые имеют действующий агентский договор с ТОО «TENGRI TRAVELSYSTEM», следует уведомить клиентов об отмене всех туров, в том числе и туров с выданными на руки документами», — подчеркивается в пресс-релизе. Согласно сообщению, Ассоциация турагентств создала координационный штаб для помощи агентствам, имеющим отмененные туры, и информационного обмена между госорганами, авиакомпаниями, принимающими компаниями, страховыми компаниями, юристами, туроператорами. Напомним, авиакомпания «Эйр Астана» сегодня заявила, что расторгает с туроператором договор по фрахтованию воздушных судов «из-за несостоятельности туроператора выполнять свои обязательства по оплате согласно заключенному договору». Как сообщил ранее директор департамента индустрии туризма министерства по инвестициям и развитию Казахстана Тимур Дуйсенгалиев, из-за приостановки деятельности компании Travelsystem из отелей в Турции могут быть выселены от 600 до 1000 клиентов.

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