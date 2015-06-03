Travelsystem сделала заявление о своем банкротстве

Одной из причин приостановки работы туристического оператора Travelsystem стало распространение на рынке слухов о якобы неустойчивом положении компании. Об этом говорится в сообщении туроператора, сообщает NUR.KZ. Иллюстративное фото с сайта www.ridus.ru «Сегодня, по решению генерального директора компании, туристический оператор «TRAVELSYSTEM» объявил о приостановлении своей деятельности. Среди причин этого вынужденного решения отсутствие продаж в течение последних двух недель, вызванное активно распространяемыми на рынке слухами по поводу устойчивости компании, и отсутствие текущей ликвиднос