Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 7 марта, вышло новое постановление главного санитарного врача Атырауской области Мадениета Танауова, согласно которому в регионе смягчаются карантинные меры. Так, теперь в дежурных группах детских дошкольных организаций разрешенное количество детей увеличилось до 25. Кроме этого, продовольственные и непродовольственные крытые и открытые рынки отныне могут работать в штатном режиме. Заполняемость - не более 30%. Торговым домам и ТРЦ (павильоны, бутики) также разрешили работать в штатном режиме при соблюдении заполняемости не более 30%. - Разрешить работу СПА-центров, бассейнов с 7.00 до 22.00 со строгим соблюдением социальной дистанции, масочного режима, усиленного санитарно-дезинфекционного режима. С 9 марта разрешить обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек, - говорится в постановлении. Постановление вступает в силу с 00.00 9 марта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.