Требуется на работу специалист

В связи с расширением сети мебельных студий «Мария», Мастерской кухонной мебели «Едим Дома!» и «Дятьково» на постоянную работу требуется менеджер по продажам. Мы предлагаем: • личностный рост; • возможность карьерного роста; • профессиональное обучение за счет фирмы. Требования: • высшее образование, • грамотная речь, • уверенный пользователь ПК. Работать в нашей компании – престижно и выгодно! Сеть кухонных студий «Мария» и Мастерская кухонная студия «Едим Дома!» входит в топ - 25 самых выгодных франшиз России по версии Forbes. Окладники нам не нужны! Собеседования проводятся с 26.01.18 г. по