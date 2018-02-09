Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Бизнес-новости

Требуется на работу специалист

В связи с расширением сети мебельных студий «Мария» Мастерской кухонной мебели «Едим Дома!» и «Дятьково» на постоянную работу требуется менеджер по продажам. Мы предлагаем: • личностный рост; • возможность карьерного роста; • профессиональное обучение за счет фирмы. Требования: • высшее образование, • грамотная речь, • уверенный пользователь ПК. Работать в нашей компании – престижно и выгодно! Сеть кухонных студий «Мария» и Мастерская кухонная студия «Едим Дома!» входит в топ - 25 самых выгодных франшиз России по версии Forbes. Окладники нам не нужны! Собеседования проводятся С 09.02.18 г. по
gorod
Требуется на работу специалист
В связи с расширением сети мебельных студий «Мария» Мастерской кухонной мебели «Едим Дома!» и «Дятьково» на постоянную работу требуется менеджер по продажам.
Мы предлагаем: • личностный рост; • возможность карьерного роста; • профессиональное обучение за счет фирмы. Требования: • высшее образование, • грамотная речь, • уверенный пользователь ПК.
Работать в нашей компании – престижно и выгодно! Сеть кухонных студий «Мария» и Мастерская кухонная студия «Едим Дома!» входит в топ - 25 самых выгодных франшиз России по версии Forbes.

Окладники нам не нужны!

Собеседования проводятся С 09.02.18 г. по 23.02.18 г..

Резюме высылать по адресу: candidates_decor@mail.ru

Все интересующие вас вопросы вы можете задать по тел: 87773926928 Мы находимся по адресу: мкр. Женис 3, ТРЦ «ASIA MALL» кухонная студия «Мария» .
На правах рекламы.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article