Требуется на работу специалист
В связи с расширением сети мебельных студий «Мария» Мастерской кухонной мебели «Едим Дома!» и «Дятьково» на постоянную работу требуются менеджер по продажам, установщик мебели и директор по продажам. Мы предлагаем: • личностный рост; • возможность карьерного роста; • профессиональное обучение за счет фирмы. Требования: • высшее образование, • грамотная речь, • уверенный пользователь ПК. Работать в нашей компании – престижно и выгодно! Сеть кухонных студий «Мария» и Мастерская кухонная студия «Едим Дома!» входит в топ - 25 самых выгодных франшиз России по версии Forbes. Окладники нам не нужны!
В связи с расширением сети мебельных студий «Мария» Мастерской кухонной мебели «Едим Дома!» и «Дятьково» на постоянную работу требуются менеджер по продажам, установщик мебели и директор по продажам.
Мы предлагаем:
• личностный рост;
• возможность карьерного роста;
• профессиональное обучение за счет фирмы.
Требования:
• высшее образование,
• грамотная речь,
• уверенный пользователь ПК.
Работать в нашей компании – престижно и выгодно! Сеть кухонных студий «Мария» и Мастерская кухонная студия «Едим Дома!» входит в топ - 25 самых выгодных франшиз России по версии Forbes.
Окладники нам не нужны!
Собеседования проводятся С 20.03.18 г. по 20.04.18 г..
Резюме высылать по адресу: candidates_decor@mail.ru
Все интересующие вас вопросы вы можете задать по тел: 8 777 392 69 28
Мы находимся по адресу: мкр. Женис 3, ТРЦ «ASIA MALL» кухонная студия «Мария» .
На правах рекламы.